«Фридом Финанс»: Давление со стороны инфляции продолжается

Сергей Пигарев, аналитик «Фридом Финанс»:

Американские фондовые площадки продемонстрировали негативную динамику на торгах 19 мая, завершив в красной зоне третью сессию подряд. S&P 500 опустился на 0,29%, до 4116 пунктов. Nasdaq скорректировался на 0,03%, а Dow Jones потерял 0,48%. Большинство секторов S&P 500 продемонстрировали снижение. На фоне удешевления нефти и других товарных активов под давлением оказались энергетические компании (-2,52%) и сектор сырья и материалов (-1,54%). Лучше рынка торговался ИТ-сектор, прибавивший 0,33%.

Прибыль Target (TGT: +6,5%) в первом квартале превысила консенсус на 67%. Прогноз компании на 2021 год также превзошел ожидания рынка.

Совет директоров Advanced Micro Devices (AMD: +2,4%) одобрил программу обратного выкупа акций в объеме $4 млрд впервые c 2001 года.

Котировки Tesla (TSLA: -2,5%) оказались под давлением из-за снижения продаж автомобилей в Китае и резкого падения стоимости криптовалют.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. На настроение инвесторов продолжает оказывать давление ускорение инфляции. Рынок опасается, что на фоне роста цен ведущие центробанки мира (ФРС, ЕЦБ) начнут сокращать программы выкупа активов. Из протоколов заседания FOMC, опубликованных вчера, стало известно, что несколько членов комитета намерены начать обсуждение сворачивания мер QE уже на следующем заседании, которое запланировано на 15-16 июня. Как следствие, решение FOMC во многом будет определяться темпами роста цен в мае. Данные по потребительской инфляции выйдут 10 июня, по промышленной – 15 июня. Пока ФРС сохраняет мягкую монетарную политику, так как FOMC по-прежнему считает, что для восстановления экономики и рынка труда потребуется больше времени.

Сообщения об успехах в переговорах по ядерной программе Ирана оказали давление на котировки черного золота, так как снятие санкций с исламской республики может привести к увеличению ею экспорта жидких углеводородов на 1,5 млн баррелей в сутки. Падение цен не смогла остановить даже позитивная статистика от Минэнерго США, согласно которой общие запасы нефти (стратегические и коммерческие) снизились на 0,6 млн баррелей и опустились ниже показателя предкризисного 2019 года, а резервы нефтепродуктов сократились на 1,6 млн баррелей. При этом продажи бензина в США выросли до 9,2 млн баррелей в сутки – максимального значения с середины марта 2020 года.

Азиатские фондовые площадки продемонстрировали разнонаправленную динамику. Гонконгский Hang Seng потерял 0,63%, китайский CSI 300 прибавил 0,27%, а японский Nikkei 225 вырос на 0,16%. EuroStoxx 50 повышается на 0,60%.

Аппетит к риску неуверенный. Доходность по 10-летним трежерис выросла до 1,68%. Фьючерс на нефть марки Brent восстанавливается до $67 за баррель после вчерашнего падения. Золото торгуется выше $1870 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4080–4130 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице. Консенсус предполагает снижение показателя до 450 тыс. по сравнению с 473 тыс. неделей ранее.

Индекс настроений от Freedom Finance сохранился на уровне 73 из 100, по-прежнему отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в текущем году. В центре внимания – инфляция и влияние ее динамики на политику ФРС и Белого дома.

Технически S&P 500 остается в долгосрочном восходящем тренде. Попытка пробить линию поддержки не увенчалась успехом. Индикатор RSI по-прежнему находится в зоне неопределенности, что делает индекс широкого рынка уязвимым. При этом форма вчерашней дневной свечи предоставляет возможность краткосрочного разворота к росту. До конца текущей недели индекс S&P 500 может демонстрировать положительную динамику, стремясь достичь уровня 4180–4200.