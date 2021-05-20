ИАЦ «Альпари»: «Медвежье» счастье — это когда желаемое неизбежно

За более чем 20 лет работы аналитиком по российскому рынку акций меня традиционно считали «быком». Это верно, как и то, что за это время долларовый индекс РТС вырос в 15 раз. Сейчас вроде также достаточно поводов для оптимизма — начало нового сырьевого цикла с выходом Brent на $80 на конец года и на $100 в ближайшие пару лет. Ну и, конечно, привлекательная дивидендная доходность российских фишек, которая в текущем году должна вырасти с 6,5% до 8,5-9%.

Однако, мне кажется, что уже достаточно скоро рынки ждут очень тяжелые времена. Падение американских рынков могут спровоцировать налоговая реформа Байдена или слабые финансовые результаты американских компаний. Хотя основной риск — это, конечно, инфляция и ставка. Печатать доллары сколько угодно долго не могут даже США. За последние три месяца потребительские цены в США выросли на 1,75%, что в пересчете на годовую инфляцию составляет 7,2%.

Видимо, какое-то время ФРС будет убеждать себя и рынки, что всплеск инфляции является временным. Однако игнорировать инфляцию американские власти не смогут, то есть ФРС будет вынуждена начать цикл повышения ставки. Распродажа в рубле, акциях и, конечно, в нефти нам гарантирована. Точно не знаю, когда. «Медвежье» счастье — это когда желаемое неизбежно.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»