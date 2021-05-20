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«Фридом Финанс»: X5 хуже рынка возможен переток средств в Магнит и Ленту

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» 

При поддержке нефтяных котировок, которые восстанавливались после вчерашнего снижения, индекс Мосбиржи сегодня к 11:00 мск вырос на 0,4%, несмотря на неоднородную динамику фьючерсов на ведущие индикаторы американского фондового рынка.

Протокол апрельского заседания ФРС США зафиксировал стремление некоторых членов FOMC обсудить планы по сокращению мер QE, объем которых сейчас составляет от $120 млрд в месяц. Результаты заседания регулятора лишь укрепили ожидания в отношении роста инфляции и требуемой доходности вложений в среднесрочной перспективе. Мы полагаем, что в ближайшие кварталы данная ситуация будет оказывать благоприятное влияние на рынок продавца в газовом и угольном сегменте. Кроме того, мы отмечаем, что США, возможно, смягчит санкционное давление в отношении ПАО «Газпром» и его проекта «Северный поток — 2».

Лучше рынка на этом фоне сегодня выглядели бумаги угледобывающих компаний. Акции «Мечела» растут в преддверии публикации результатов за 1-й квартал. Учитывая динамику основных рынков сбыта компании, мы полагаем, что ее отчетность не разочарует инвесторов. Судя по данным ПАО «Распадская», в отчетном периоде средневзвешенная цена реализации угольной продукции выросла на 19% кв/кв. Возможно, именно эта величина является базовым ориентиром для ожиданий в отношении ключевых показателей «Мечела».

«Мосэнерго» отразило в отчетности за 1-й квартал рост выручки и чистой прибыли на 30% и 66% г/г, до 78 млрд руб. и 9,44 млрд руб. соответственно, что обусловило повышение котировок компании. «Мосэнерго» традиционно проявило эластичность в наращивании производства в условиях усиления экономического спроса. Обеспеченная мощностями ГРЭС генерация транслировалась в увеличение выручки от продажи тепловой и электрической энергии на 40% и 28% г/г соответственно. Рост физического потребления при этом достиг 35% г/г. При этом повышение цены на электроэнергию на РСВ составило сравнительно высокие 11% г/г. Мы ожидаем, что на фоне сильной отчетности рыночные оценки справедливой стоимости компании могут повыситься более чем на 10%.

Хуже рынка выглядят акции Х5. Возможно, инвестсообщество разочаровано отсутствием информации о планах компании по расширению бизнеса за счет сделок M&A. Как следствие, в рамках сегмента возможен переток средств в бумаги «Магнита» и «Ленты», которые недавно объявили о приобретении активов.

С учетом динамики котировок на американских площадках во второй половине дня российский рынок, вероятно, продемонстрирует негативную динамику. Целевой диапазон закрытия четверга для индекса Мосбиржи: 3605–3655 пунктов. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB: 73,60–73,90 и 89,70–90,50 соответственно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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