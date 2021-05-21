ИАЦ «Альпари»: Россия не заинтересована в конфликте с США

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, которая состоялась во время саммита в Рейкьявике 19 мая и продлилась 1 час 40 минут, прошла успешно. Переговоры получились конструктивными и по их итогам будут готовиться предложения для президентов России и США по вопросам стратегической стабильности, отметил Лавров.

На самом деле, России с США лучше не конфликтовать. Главная задача, которая сейчас стоит перед нашей страной — это модернизация экономики, создание инфраструктуры, борьба с бедностью и т.д. Соответственно, Россия заинтересована в смягчении или даже снятии санкций.

Из-за санкций рубль и российские акции торгуются с дисконтом. То есть импортные товары и поездки за рубеж для россиян стали дороже. Дисконт из-за политики в российских акциях составляет примерно 30%. При этом в России 11 млн брокерских счетов, на которых находится 7 трлн руб. Грубо говоря, если санкции снимут, эти 7 трлн руб. автоматом превратятся в 10 трлн руб.

Другое дело, что США привыкли любые компромиссы и уступки с нашей стороны воспринимать, как слабость. Однако, я все же умеренный оптимист по поводу российско-американских отношений. Трамп не особо дружил со здравым смыслом, вел себя, как слон в посудной лавке. Байден — это команда Обамы. Они, конечно, рассматривают Россию и Китай, как геополитических оппонентов, но при этом они рациональные и разумные люди. Что, например, показали символические санкции по ОФЗ и очень мягкая позиция по «Северному потоку-2». Так что будем надеяться на лучшее.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»