ИАЦ «Альпари»: Рынок плавно тянет вниз

Фондовый рынок в четверг слегка сползает вниз, каких-то выраженных продаж в глобальном понимании нет, но и настроения на площадке тоже нет. Индекс МосБиржи консолидируется около 3634 пунктов и способен балансировать в коридоре 3600-3650 пунктов. Индекс РТС торгуется по 1556 пункта и может двигаться в рамках 1535-1560 пунктов.

В целом, бенчмарки стоят довольно высоко, и пока ни один заход на коррекцию не смог существенным образом «уронить» индексы.

В фаворитах спроса сегодня отметились акции «Мечела» и привилегированные, и обычные. Компания неплохо отчиталась по финансовым результатам работы в первом квартале, где чистая прибыль выросла до 7,9 млрд руб. против убытка за аналогичный период годом ранее. Добыча угля компанией в январе-марте уменьшилась на 38%, но инвесторов это не пугает: производство можно быстро восстановить, если будет, куда продавать. Акции «Мечела» выросли за пределы верхней границы «боковика» 72,27-80,54 и стоят 81,45 руб., и если позитив сохранится, покупатели направятся к 82,00 руб. через уровень сопротивления 81,75.

Неплохо выглядят бумаги «ПИКа» и «ВТБ» — здесь закончилась локальная коррекция.

Под давление в четверг попал весь спектр акций компаний нефтегазового сектора на волне снижения цены на черное золото. Снижение возглавляют акции «Лукойла» и «Роснефти», хуже рынка торгуются бумаги «Суртугнефтегаза» и «Новатэка».

Бумаги «Магнита» продолжают коррекцию после недавнего резкого подъема, акция может стабилизироваться в области 5122-5150 руб.

Доллар США сегодня так и остается в слабой позиции в паре с рублем. Это удивительно — рубль проигнорировал падение цены на сырье, что нетипично для сырьевой валюты, и вообще стоит на месте, как приклеенный. Значит, тут по-прежнему реализуются чьи-то интересы. Доллар стоит 73,54 руб. и может двигаться в пределах 73,50-74,50, хотя должен бы идти в сторону 75,0 легко и просто. Евро торгуется по 89,81 руб. и способен оставаться в коридоре 89,80-90,50 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»