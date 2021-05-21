«Фридом Финанс»: Мечел может увеличить дивиденды с ростом цен на угль

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Зарубежные рынки акций сегодня на подъеме. В США торги открылись приростом в основных индексах до 1,4%. Волатильность котировок при этом снижается: индикатор VIX теряет около 3 пунктов, приближаясь к отметке 20. Европейский Euro Stoxx 50 прибавляет 1,2%. Основные площадки демонстрируют прирост на 0,5% и выше. Однако Азия завершила торги в минусе, теряя в пределах 0,7%. По индексу развивающихся стран MSCI Emerging markets наблюдается рост около 0,3%.

Нефть все дальше отступает от своих прежних высоких значений. Минимум дня сегодня составил чуть меньше $65,2 за баррель марки Brent. Котировки чутко реагируют на сообщения о возможном возвращении на рынок иранской нефти: руководство ИРИ объявило о полном урегулировании вопроса, касающегося американских санкций. При этом собственные недельные запасы в Штатах выросли на 1,6 млн баррелей против ожидаемых 1,3. Как следствие, нефтяные котировки оказались под давлением: в ближайшие сутки может быть протестирована отметка в $65 и на короткое время цена на черное золото может переместиться в диапазон $64-65.

Российский долларовый индекс РТС показывает небольшой прирост после заметной коррекции накануне (на 1,4%). Дневные торги проходили в волатильном режиме. РТС в моменте приближался к 1540 пунктам, что на 40 пунктов ниже максимума предыдущего дня. К концу сессии в четверг рынок вернулся к более привычному уровню в 1550 пунктов и держится преимущественно выше этой отметки. В пятницу преобладает вероятность роста до 1570 пунктов или немногим выше, однако возможны короткие просадки вслед за нефтью. Минимум может составить около 1530 пунктов.

Значения рублевого индекса Мосбиржи практически соответствуют уровням, которые отмечались в конце прошлой торговой сессии. Отскок в широких индексах был смазан ростом рубля против доллара. Размах колебаний в течение сессии в четверг составил от 3600 до 3660 пунктов. В пятницу ожидается движение в диапазоне 3620–3660 пунктов. До конца недели будет преобладать боковой тренд.

Лучше рынка торгуются акции «Мечела», которые прибавили за день более 11% по префам и более 9% по обычке. На пике роста они поднимались до 100 и 82,5 рублей соответственно. Инвесторов приободрила квартальная отчетность компании: «Мечел» сообщил о росте выручки на 13% год к году и прибыли в размере 7,9 млрд руб. против убытка в 36,9 млрд руб. в январе-марте 2020-го. В пользу компании играет рост цен на уголь и курсов базовых валют, что, в свою очередь, может обусловить рост дивидендов.

В валютной секции рубль прочно удерживает позитивный тренд. Во многом это следствие снижения санкционных рисков: урегулирование ситуации с Ираном дает инвесторам надежду на потепление по линии Москва-Вашингтон. Доллар сегодня к вечеру тестирует сверху вниз отметку 73,5 и сохраняет нисходящее движение. К концу дня пара USD/RUB, возможно, будет торговаться на уровне около 73,3. Евро движется в привычном для себя майском коридоре, плавно снижая волатильность. Сегодня пара EUR/RUB c утренней отметки 90 снизилась всего на 30 копеек и к вечеру торгуется на уровне около 89,8. Вероятнее всего, далеко от этой отметки до конца дня рынок так и не уйдет, но есть немалая вероятность закрытия ближе 89,6.