«Открытие»: Сектор нефти и газа тащит рынок вниз

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям, эксперт «Открытие Research»

Сектор нефти и газа тащит рынок вниз

К 15:15 мск индекс МосБиржи – 3613,10 п. (-0,60%), а РТС – 1546,30 п. (-0,43%). Торги на российском рынке начинались вполне оптимистично, но затем сектор нефти и газа утянул индексы вниз. Нефть Brent уже торгуется вблизи $65 на фоне роста ожиданий снятия экспортных ограничений с Ирана. Соответственно, сектор нефти и газа был самым слабым, теряя около 1,3%, а сектор химии и нефтехимии лидировал, повышаясь на 1,4%.

«Мечел» отчитался о росте консолидированной выручки в I квартале на 13% до 76 млрд рублей. Показатель EBITDA увеличился на 39% до 18,2 млрд рублей. Чистая прибыль составила 7,9 млрд рублей по сравнению с убытком 36,9 млрд рублей год назад.

QIWI сообщает, что общая чистая выручка в I квартале упала на 18% до 5,161 млрд рублей. Скорректированная EBITDA повысилась на 23% до 2,82 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 18% до 2,61 млрд рублей. Совет директоров QIWI утвердил промежуточные дивиденды в размере $0,22 на акцию.

Рубль игнорирует нефть за счёт перспектив саммита РФ и США

Рубль уже привычно игнорировал нефть и слабый фондовый рынок. На первый план выходит снижение внешнеполитических рисков и перспективы встречи глав США и России.

К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4840 рублей.

Ставки MosPrime снизились до 5,06% на день, 5,14% на неделю и выросли до 5,27% на месяц.

Рубль весьма спокойно реагирует на слабость нефти благодаря динамике переговорного процесса между США и РФ. Главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Энтони Блинкин встретились в Рейкьявике. СМИ отметили достаточно позитивный настрой обеих сторон, что должно стать основой для формирования повестки саммита. В качестве первого примера положительной динамики отметим отказ США от санкций против Nord Stream 2 и её исполнительного директора.

На Forex доллар корректировался. Австралийский доллар отыгрывал более 0,3% у американского конкурента.

По состоянию на 15:15 мск:

DXY – 89,97 (-0,24%),

USD-RUB – 73,61 (-0,24%),

EUR-RUB – 89,82 (-0,14%),

EUR-USD - $1,22 (+0,21%),

GBP-USD - $1,412 (+0,05%),

USD-JPY – 108,94 (-0,22%).

Консолидация производителей микросхем может набрать обороты

Европейские индексы торговались в плюсе. Лидировали секторы путешествий и гостеприимства, а также технологии. Отчасти рынок демонстрирует коррекционное движение после сильного провала накануне.

Акции Nordic Semiconductor подскочили на 9% на новостях о том, что конкурент в сфере производства и разработки микросхем STMicroelectronics планирует выставить предложение о покупке.

Бюджетный авиаперевозчик EasyJet отчитался об убытке 701 млн фунтов стерлингов в период с октября по март. В текущем квартале число рейсов составит лишь 15% от уровня до пандемии. Кроме того, новые правила путешествий не позволяют уверенно говорить о прогнозах на будущее.

По состоянию на 15:15 мск:

FTSE 100 - 6976,91 п. (+0,38%),

DAX - 15232,45 п. (+0,79%),

CAC 40 - 6312,07 п. (+0,79%).

Вероятность возвращения иранского экспорта давит на нефть

Переговоры США, Евросоюза и Ирана по ядерной сделке стали основным поводом для слабости нефти. Источники внутри процесса утверждают, что стороны достигли существенного прогресса и это может привести к снятию текущих ограничений.

Однако аналитики пока не видят угрозы перенасыщения рынка. В UBS AG полагают что глобальные запасы нефти упадут до уровня перед пандемии к середине года. В II полугодии Brent достигнет $75 за баррель.

Согласно подсчётам Reuters, сделка ОПЕК+ исполнялась в апреле в объёме 113%, что немного ниже мартовских 115%.

По состоянию на 15:15 мск:

Brent - $65,69 (-1,46%),

WTI - $62,52 (-1,31%),

Золото - $1871,6 (-0,53%),

Медь - $10128,07 (+0,38%),

Никель - $17370 (+0,28%).

Статистика улучшается, но настроение инвесторов остаётся настороженным

Число первичных обращений за пособием по безработице в США снизилось на 34 тыс. за прошлую неделю до 444 тыс. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии снизился в мае до 31,5 п. с 50,2 п. в апреле.

Фьючерсы на основные индексы США указывали на разнонаправленный старт торгов от -0,25% в Dow Jones до +0,1% в NASDAQ. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 1,65% после выхода статистики.

Pfizer Inc. и германский партнёр BioNTech сообщают о новом соглашении с Евросоюзом по поставкам 1,8 млрд доз вакцины против COVID-19.

Акции Virgin Galactic взлетели более чем на 20% после объявления следующего тестового полёта в грядущую субботу.

Американский рынок продолжает проявлять неуверенность на фоне роста инфляционных ожиданий и беспокойств, что ФРС может начать задумываться о сокращении стимулов в ближайшем будущем. Кроме того, рынок незначительно отступил от своих рекордных значений и акции всё ещё остаются весьма дорогими. Отсутствие нормальной коррекции в течение длительного времени демотивирует инвесторов на новые покупки.

АО «Открытие Брокер»