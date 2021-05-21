Комментарии

«Фридом Финанс»: В поисках вектора

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была смешанной. Не все голубые фишки отыгрывали падение предыдущего дня. Лидерами роста после публикации сильных результатов стали акции Мечела (+13,46%). В аутсайдеры вышли бумаги Fix Price (-3,24%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73,50-74.

Газпром (-0,05%) определил размер дивиденда. Совет директоров корпорации одобрил рекомендацию правления выплатить в виде дивиденда 12,55 руб. на акцию, что в настоящее время соответствует доходности 4,8% без учета налогов. Котировки Газпрома пока не смогли обновить максимум с 2019 года. Ожидаем, что положительная в них динамика продолжится. Сохраняем цель 320 руб. на горизонте года. Долгосрочный потенциал еще выше, поскольку после ввода в действие всех экспортных коридоров после 2024 года годовая прибыль Газпрома на акцию, может вырасти выше 60 руб.

Ожидаем отрицательную динамику. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 73,00-74,00. Ориентир для индекса Московской биржи: 3600-3650 пунктов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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