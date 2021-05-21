ИАЦ «Альпари»: Рубль продолжает отвоевывать позиции у доллара

В четверг, 20 мая, рубль продолжил укрепляться к доллару и евро. Пара доллар/рубль снизилась на 0,35%, до 73,53 руб., евро/рубль — на 0,04%, до 89,91 руб. Пара фунт/рубль повысилась на 0,05%, до 104,23 руб.

Поддержку нацвалюте оказывали повышение спроса на рисковые активы, налоговый период, а также снижение геополитических рисков перед встречей глав государств Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Укрепление рубля сдерживалось падением цен на нефть. Давление на чёрное золото вызвал прогресс в отношении снятия санкций с Ирана, что может увеличить поставки нефти. Баррель Brent подешевел на 2,61% до $64,89.

В пятницу, 21 мая, на торгах в Азии баррель Brent стоит $65,23 (+0,56%). Учитывая, что сегодня пятница, перед выходными днями многие трейдеры захотят выйти из длинных позиций по рублю. Исключением может быть продолжение ослабления доллара США и восстановление цен на нефть до $66,90. Цель по рублю сохранится на уровне 72,65 руб. Сегодня можем отступить к уровню 73,80 руб.

Фондовый рынок

По итогам торгов российские индексы закрылись в небольшом плюсе. Рынок смог отыграть дневные потери понесённые на фоне снижения цен на нефть. Индекс S&P500 вырос на 1,06%, до 4159,11. Индекс Мосбиржи повысился на 0,04%, до 3636,16 пункта, индекс РТС – на 0,37%, до 1558,72 пункта.

Фьючерсы на российские индексы открылись ростом. Фьючерс на SP500 повышается, нефть дорожает. Ожидается, что основная торговая сессия по индексам откроется ростом. Цены отскочили от поддержек с дневного ТФ. На фоне снижения геополитических рисков ждем продолжения флэта в ограниченном диапазоне.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»