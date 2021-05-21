Комментарии

ПСБ: Ждем удержания Brent 65 долл./барр. Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ Вопреки ожиданиям цены на нефть Brent не удержали вчера 68 долл./барр., в течение дня даже тестировали на прочность 65 долл./барр. Это - следствие «перегретости» сырьевого рынка, тем не менее считаем такое снижение даже избыточным. Полагаем, что надежды на неплохой автомобильный сезон в США и ожидания восстановления спроса на энергоносители в Европе на фоне карантинных послаблений и вакцинации все же обеспечат еще сохранение интереса инвесторов к сырью. По нефти Brent ждем сегодня удержания «круглого» уровня в 65 долл./барр.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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