Комментарии

ПСБ: По состоянию на утро пятницы конъюнктуру мировых рынков мы оцениваем, как нейтральную Ожидаем закрепления рубля в диапазоне 73,0 – 73,5 за доллар Индекс МосБиржи может предпринять попытку выхода выше отметки 3650 пунктов Сегодня ожидаем сохранения доходности ОФЗ около достигнутых уровней Qiwi (-) отчиталась за 1 кв. 2021 г. - лучше прогнозов - (ПОЗИТИВНО) НАШЕ МНЕНИЕ: Отчетность Qiwi можно назвать умеренно положительной. Компания продолжает фокусироваться на своих ключевых нишах, включая цифровые развлечения, рынок самозанятых и денежные переводы, а также старается уменьшить веденные Банком России ограничения. При этом действия ЦБ существенно снизили обороты Qiwi в сфере электронной коммерции и неблагоприятно повлияли и продолжат влиять на выручку сегмента платежных сервисов. Мечел (-) показал прибыль по итогам 1 кв. 2021 года, снизил долг - (ПОЗИТИВНО) ПАО «Промсвязьбанк»

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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