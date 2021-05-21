ПСБ: По состоянию на утро пятницы конъюнктуру мировых рынков мы оцениваем, как нейтральную
Ожидаем закрепления рубля в диапазоне 73,0 – 73,5 за доллар
Индекс МосБиржи может предпринять попытку выхода выше отметки 3650 пунктов
Сегодня ожидаем сохранения доходности ОФЗ около достигнутых уровней
Qiwi (-) отчиталась за 1 кв. 2021 г. - лучше прогнозов - (ПОЗИТИВНО)
НАШЕ МНЕНИЕ: Отчетность Qiwi можно назвать умеренно положительной. Компания продолжает фокусироваться на своих ключевых нишах, включая цифровые развлечения, рынок самозанятых и денежные переводы, а также старается уменьшить веденные Банком России ограничения. При этом действия ЦБ существенно снизили обороты Qiwi в сфере электронной коммерции и неблагоприятно повлияли и продолжат влиять на выручку сегмента платежных сервисов.
Мечел (-) показал прибыль по итогам 1 кв. 2021 года, снизил долг - (ПОЗИТИВНО)
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