«Фридом Финанс»: Рост РУСАЛа тормозят цены на алюминий

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск потерял 0,1%, несмотря на повышение фондовых рынков США и стабилизацию нефтяных цен, которая, впрочем, была достигнута после снижения в течение нескольких дней.

Вчера в США были опубликованы данные по первичным заявкам на получение пособия по безработице: их количество сократилось до 444 тыс., что является самым низким показателем с начала коронакризиса и свидетельствует о сохранении позитивных трендов восстановления экономики в среднесрочном периоде.

В то же время мы отмечаем, что планируемое ужесточение налоговых условий для корпораций, направленное на сглаживание инфляции и поддержание баланса на рынке труда, может сдерживать «бычьи» настроения рынка в течение двух ближайших торговых сессий. В ходе переговоров, организованных G20 и ОЭСР, Минфин США предложил установить мировой налог на прибыль корпораций на уровне не менее 15%. Хотя эта величина ниже ставки, применяемой в США (21%), однако на глобальном уровне отмечается снижение корпоративных налогов. Как следствие, для мировых рынков инициатива США грозит обернуться ухудшением налогового климата для компаний. Кроме того, Байден намерен повысить ставку налога на прирост капитала для лиц с ежегодным доходом $1 млн и более почти в два раза (с 20% до 39,6%), что также оказывает давление на фондовый рынок, поскольку при реализации подобной инициативы общая ставка федеральных налогов для состоятельных инвесторов может достигнуть 43,4%.

Данный новостной фон, а также сегодняшнее решение Государственной думы о денонсации налогового соглашения с Нидерландами обусловили снижение котировок ряда компаний, зарегистрированных в зарубежных юрисдикциях. В частности, бумаги «Русагро», домицилированной на Кипре, потеряли 0,4%. Впрочем, по заявлениям менеджмента, компания не ожидает значимого роста налоговой нагрузки на дивиденды и готова отстаивать свою позицию в судебных инстанциях. По последним данным, ставка налога на дивиденды «Русагро» составляет 5%, что является близким к минимальному значению для компаний РФ.

Лучше рынка вновь торгуются акции РУСАЛа на фоне новостей о том, что ключевой миноритарный акционер алюминиевого гиганта SUAL Partners Limited (владеет 25,72% акций РУСАЛа) не поддержал решения о разделении компании на две корпоративные структуры. Неопределенность в отношении данной ситуации сохранится как минимум до собрания акционеров 24 июня. Кроме того, пока также окончательно не решен вопрос об источниках финансирования для проведения экологической модернизации РУСАЛа. По расчетам Минэк, объем основных инвестиций в экологическую модернизацию заводов до 2027 года составит 385 млрд руб. С учетом этой оценки, а также включения дохода от акций ГМК в расчет дивидендов РУСАЛа можно предположить, что дополнительного привлечения средств экологические проекты компании не потребуют (как минимум в течение ближайшего года). Это обстоятельство повышает расчетные показатели чистой прибыли компании и, вероятно, обусловит рост котировок РУСАЛа. Однако существуют и другие данные: 17 мая в рыночных СМИ появилась информация о том, что компания планирует занять 380 млрд руб. у синдиката российских банков на модернизацию четырех своих крупнейших алюминиевых заводов и уже получила одобрение госгарантии на 70% этой суммы, чтобы сэкономить на процентной ставке.

Учитывая этот факт, а также снижение цен на алюминий, мы полагаем, что рост акций РУСАЛа представляется в ближайшие несколько дней неустойчивой тенденцией: покупатели могут начать фиксировать прибыль по данной бумаге.

На фоне позитивной динамики на американских площадках сегодня во второй половине дня российский фондовый рынка, вероятно, также продемонстрирует рост. Целевой диапазон закрытия пятницы для индекса Мосбиржи: 3600–3660 пунктов. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB: 73,40–73,80 и 89,60–90,05 соответственно.