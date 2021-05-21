«Фридом Финанс»: Рынки частично отыгрывают потери

Анна Пильгунова, старший аналитик «Фридом Финанс»:

20 мая торги на американских фондовых площадках закрылись в зеленой зоне после трехдневного падения. S&P 500 вырос на 1,06%, до 4159 пунктов. Nasdaq поднялся на 1,77%, а Dow Jones прибавил 0,55%. Большинство секторов S&P 500 продемонстрировали положительную динамику. Лучше рынка торговались компании ИТ-сектора (+1,87%), коммуникаций (+1,67%) и недвижимости (+1,34%). Бумаги FANMAG показали особенно сильный прирост. Слабее других выглядели сектора энергетики, сырья и материалов, а также финансов. На фоне снижения доходности по трежерис переток капитала из компаний «стоимости» в акции «роста» продолжился.

Virgin Galactic Holdings (SPCE: +14,7%) анонсировала, что следующий тестовый полет на SpaceShipTwo состоится 22 мая.

Стало известно о партнерстве Snap (SNAP: +5,9%) с Poshmark (POSH: +9,4%), в рамках которого в приложении Snapchat появится опция для онлайн-торговли.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику, однако наблюдается частичное сохранение вчерашнего импульса. Европа движется вверх, Азия – разнонаправленно, фьючерс по S&P 500 показывает умеренное снижение.

Накануне новостной фон был спокойным в отсутствие значимых катализаторов временного восстановления. Согласно опубликованным протоколам апрельского заседания FOMC, члены регулятора уже планируют обсудить возможность ужесточения монетарной политики ФРС на следующих встречах. Рынки восприняли это положительно (или как минимум не негативно), так как сворачивание ультрамягкой политики приостановит рост инфляции и перегрев экономики. Главными темами в корпоративных кругах остаются нарушение цепочки поставок и обусловленное этим снижение рентабельности.

Согласно анонсированным накануне данным по рынку труда, число первичных заявок на пособия по безработице в США продолжило снижаться третью неделю подряд, обновляя постпандемические минимумы. В то же время индекс производственной активности ФРБ Филадельфии (США) за май снизился после локальных рекордов в марте и апреле.

Азиатские фондовые площадки продемонстрировали разнонаправленную скромную динамику. Гонконгский Hang Seng остался без изменений, китайский CSI 300 просел на 1,01%, а японский Nikkei 225 вырос на 0,78%. EuroStoxx 50 повышается на 0,31%.

Аппетит к риску умеренный. Доходность по 10-летним трежерис снижается до 1,62%. Фьючерс на нефть марки Brent находится вблизи $65 за баррель. Золото торгуется немного выше $1870 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4140–4200 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные по продажам на вторичном рынке жилья в США за апрель. Ожидается показатель на уровне 6,09 млн жилых зданий против 6,01 млн в марте.

Индекс настроений от Freedom Finance вырос до 74 из 100, по-прежнему отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в текущем году.

Технически S&P 500 остается в долгосрочном восходящем тренде. Индикатор RSI продолжает находиться в зоне неопределенности, что делает индекс широкого рынка уязвимым. Однако паттерн Double Bottom на дневном таймфрейме создает условия для завершения коррекции. До конца текущей недели индекс S&P 500 может продемонстрировать положительную динамику, стремясь достичь уровня 4180–4200 пунктов.