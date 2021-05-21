ИАЦ «Альпари»: Биткоин восстановился на 38%

В четверг, 20 мая, торги по биткоину завершились ростом. По итогам дня цена восстановилась на 10,46%, до $40526. От минимума $30000 биткоин укрепился на 30%. Максимум после обвала зафиксирован на отметке $42451. Восстановление застопорилось из-за вчерашних заявлений Виталика Бутерина.

В интервью CNN Бутерин заявил, что на крипторынке существует пузырь и сложно спрогнозировать, когда он лопнет. Пара BTC/USDt снижалась до $38110. Цена упала на 8% за 45 минут. К закрытию дня покупатели отыграли все потери.

Зона $42200–42500 выступает сильным сопротивлением. Покупателям нужно как можно быстрее пройти его, чтобы хорошо закрыть неделю. При повышении цены до $45 тыс. сформируется свечной сетап «пинбар» указывающий на продолжение ралли до $56850. На рынке находятся спекулятивные деньги, поэтому не стоит удивляться в случае быстрого восстановления. Быстрый рост это тоже плохо, так как кто закупался на дне, захочет зафиксировать быструю прибыль, а это новые продажи и давление на цену.

Золото дорожает, доллар дешевеет по всему валютному рынку. Индекс S&P500 сохраняет восходящее движение по тренду. Созданы все условия для укрепления биткоина и других альткоинов.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»