ИАЦ «Альпари»: Биржевая неделя закрывается повышением

Отечественный фондовый рынок закрывает неделю в «зеленой» зоне. Рублевый индекс поднялся до 3656 пунктов и может торговаться в пределах 3640-3665 пунктов. Индекс РТС вырос до 1567 пунктов и способен балансировать в диапазоне 1550-1575 пунктов. За неделю индекс МосБиржи укрепился на символические 0,05%, хотя пятидневка выдалась очень нервной. Индекс РТС прибавил 0,7%.

В бумагах «Мечела» продолжается подъем. Особенно хорошо это видно в привилегированных бумагах. Здесь сегодня обновлен пик на уровне 104,10 руб. Новая цель роста может располагаться на отметке 105 руб.

Бумаги «Сбербанка» в пятницу фигурируют в фаворитах спроса — отскок идет после коррекции нескольких дней и пока вопросов не вызывает. Бумаги могут восстановиться в область 300-302 руб., где инвесторы будут принимать среднесрочное решение о направлении движения в ближайшее время.

Сектор драгметаллов пережил достаточно активные пять торговых дней, где золото подорожало на 5,5%, серебро поднялось в цене на 1%. Нефть Brent упала на 4,6%.

Валютный рынок всю неделю вел себя нелогично. На фоне падения сырьевых котировок рубль или укреплялся, или просто стоял на месте. Доллар к вечеру пятницы торгуется по 73,46 руб. и может балансировать в диапазоне 73,10-74,50 руб. Сила рубля явно преувеличена. Евро торгуется по 89,45 руб. и способен двигаться в рамках 89,50-90,50 руб. Доллар США снизился по итогам недели на 0,8%, евро снизился на 0,2%.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»