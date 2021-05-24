«Фридом Финанс»: В начале недели индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 3600-3700 пунктов

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:

В пятницу мировые фондовые площадки демонстрируют умеренно позитивную динамику. S&P 500 завершает неделю вблизи уровней открытия (4175 пунктов к 18.00 мск), несмотря на значительную просадку с понедельника по среду. Валюты развивающихся рынков снижают волатильность. По заявлению президента ЕЦБ Кристин Лагард, регулятор пока не планирует сворачивание программы экстренной покупки облигаций на сумму 1,85 трлн евро. Европейские фондовые индексы в целом растут, Euro Stoxx 50 прибавляет 0,7% к 18.00 мск.

Распродажи в нефти и в криптовалютах закончились. Brent восстанавливается, преодолев отметку $66,5 за баррель. Президент Ирана Хасан Роухани отметил прогресс в переговорах с США, но эта новость уже была ранее отыграна рынком нефти. Золото стабильно торгуется на уровне $1770–1780 за тройскую унцию, серебро — вблизи $28 за тройскую унцию. Инфляция может оказать существенное влияние на котировки лишь при долгосрочном закреплении ИПЦ в развитых странах выше таргетов регуляторов. Аппетит к риску на фондовых рынках растет, хотя публикации значимой макростатистики ожидаются лишь в июне.

Рубль в целом стабилен, лишь незначительно укрепляется к евро и к доллару. Схожая динамика наблюдалась в российских индикаторах в первой половине дня. Затем индекс Мосбиржи преодолел отметку в 3650 пунктов и к 18.00 мск прибавил 0,6%. Рост по индексу РТС к тому же времени составил 0,7%. Поддержкой для рубля выступает налоговый период, пик которого придется на 25 мая. НОВАТЭК, НЛМК, Сбербанк откроют дивидендный сезон на следующей неделе, впрочем, первое время это не будет оказывать давления на рубль. Снижению геополитической напряженности способствуют выступление Илона Маска в рамках марафона «Новое знание», а также встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, что окажет благоприятное влияние на российские активы.

Среди эмитентов российского фондового рынка выделяется «Мечел» (+17% по префами +4,4% по обычке к 18.00 мск), инвесторы продолжают покупать бумаги добывающей компании после выхода сильного финансового отчета за 1-й квартал. Также в лидерах оказались нефтегазовый и финансовый сектора.

За 1-й квартал 2021-го отчиталась энергетическая компания «Интер РАО». Ее чистая прибыль (по РСБУ) снизилась на 46,5% г/г, составив 3,8 млрд руб., по сравнению с 7 млрд руб. в аналогичном периоде прошлого года. Выручка при этом увеличилась в 2,4 раза, до 20,3 млрд руб., против 8,6 млрд руб. годом ранее. Обыкновенные акции «Интер РАО» теряют 0,5% к 18.00 мск.

Мы полагаем, что в начале следующей недели индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 3600–3700 пунктов, а РТС — 1500–1600 пунктов. Рубль, по нашему мнению, будет снижать волатильность. Прогноз для пар USD/RUB и EUR/RUB: 73-74 и 89-90 соответственно.