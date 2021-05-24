«Открытие»: Рынки успокоились, но пока не нашли идей для продолжения устойчивого роста

Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, аналитик «Открытие Research»

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный.

Незначительный рост азиатских индексов не должен вводить в заблуждение. Цены на промышленные металлы снижаются, что может негативно сказаться на акциях российских металлургов.

Нефть пытается отыграть потери прошлой недели ,но пока идей на выход к уровню $70 за баррель Brent нет. Потребление всё ещё остаётся сдержанным, хотя со стороны производителей сохраняется относительно высокая дисциплина.

Отечественный рынок может показать неуверенность на старте дня из-за секторов металлов и добычи, а также нефти и газа. Рубль, напротив, способен игнорировать нефть и металлы, продолжая отыгрывать снижение геополитических рисков.

Итоги прошлой недели

По итогам предыдущей недели индекс МосБиржи поднялся с 3637,60 п. до 3660,48 п., а РТС с 1548,93 п. до 1569,55 п. Пара EUR-USD поднялась с $1,2146 до $1,2182. Пара USD-RUB снизилась с 74,01 до 73,60, а EUR-RUB с 89,87 до 89,62. Нефть Brent подешевела за неделю с $68,71 до $66,44 за баррель. Золото на Comex подорожало с $1837,80 до $1876,70 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust выросли за неделю с 1028,36 тонн до 1042,92 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился с 4173,85 п. до 4155,86 п.

Прошедшую неделю можно описать в нескольких ключевых событиях. Курс Bitcoin показал эпический обвал на фоне заявлений главы Tesla Илона Маска об экологическом вреде криптовалюты. Главы внешнеполитических ведомств США и РФ встретились в Рейкьявике. Сан-Марино стала первой страной, где с начала мая не было зарегистрировано ни одного случая COVID-19. В макроэкономическом плане деловая активность в Европе и США продолжила расти, а вот в Китае наметилось небольшое замедление. Период корпоративных отчётов постепенно затухает, но принёс он больше позитивных сюрпризов, чем негативных. Представители центральных банков продолжили говорить о важности сохранения стимулов и опасности их преждевременного сокращения. Рынки во многом успокоились, но пока не нашли идей для продолжения устойчивого роста. Статистика, как всегда, должна будет оправдывать завышенные ожидания, или разочаровывать в них.

События предстоящей недели

Ряд стран будет отдыхать в понедельник. Это касается Германии, Швейцарии и Канады. Начнём неделю с выступления главы Банка Японии Харухико Куроды. Днём важной статистики не будет. Вечером в США выйдет индекс национальной активности ФРБ Чикаго. Выступят представители ФРС Лейл Брейнард, Рафаэль Бостик. В России выйдет статистика по безработице, росту реальных зарплат за март и объём розничных продаж за апрель. Ожидается, что розничные продажи в апреле выросли на 24,5% в годовом выражении, что объясняется низкой базой прошлого года. Совет директоров Global-Trans рассмотрит вопрос дивидендов, как и совет директоров «ФСК ЕЭС».

Германия во вторник уточнит ВВП за I квартал. Ожидается, что первоначальная оценка снижения на 3,3% в годовом выражении останется без изменений. Днём оценка деловых ожиданий и текущей ситуации в Германии, а также индекс делового климата. Далее в США цены на жильё за март. Позже выйдет индекс потребительского доверия от Conference Board и статистика продаж нового жилья за апрель. Закроет день отчёт API по запасам нефти. В России опубликуют данные по промышленному производству за март. Вопрос дивидендов рассмотрит Совет директоров «Башнефти».

Сингапур будет отдыхать в среду. Резервный Банк Новой Зеландии примет решение по ставке, но на рынке ожидают, что она останется на уровне 0,25%. Далее индекс опережающих экономических индикаторов Японии. Во Франции индекс доверия потребителей мог подняться до 97,0 в мае с 94,0 в апреле. В США отчёт Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов. В России «ЛУКОЙЛ» отчитается по МСФО. Расписки X5 Retail Group будут торговаться последний день с дивидендами 110,49 рублей на бумагу. Советы директоров «Ростелеком» и НМТП рассмотрят вопрос дивидендов.

В четверг изучим данные по прибыли в промышленности Китая. Далее в Европе индекс потребительского климата Германии. В США традиционная недельная статистика по первичным обращениям, а также заказы на товары длительного пользования за апрель (ожидается рост на 0,7% за апрель по сравнению с мартом). Также выйдет пересмотренная оценка ВВП США за I квартал. Также стоит обратить внимание на индекс незавершённых продаж жилья в США, который является одним из индикаторов экономической мобильности граждан. В России отчётность по МСФО предоставят «Полюс» и «Русгидро». Polymetl проведёт день инвестора.

Япония может в пятницу сообщить о росте безработицы до 2,7% в апреле с 2,6% в марте. Далее уточнение ВВП Франции и инфляции. В еврозоне выйдет отчёт потребительского и делового доверия, а также индексы экономических ожиданий и делового климата. Далее в США ключевая для ФРС статистика цен личного потребления. Ожидается, что Core PCE ускорит рост в апреле до 3,0% с 1,8% в марте. Также будут опубликованы цифры по личным расходам и доходам американцев за апрель. Далее Чикагский PMI и финальный индекс потребительского доверия Университета Мичигана за май. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России бумаги ГМК «Норникель» торгуются последний день с дивидендами 1021,22 рублей на акцию, как и бумаги «Северстали» с 36.27 рублей на акцию.

В Индии появляется коронавирусный просвет

Индийский рынок продолжил позитивную тенденцию прошлой недели. Число новых случаев COVID-19 остаётся ниже 300 тыс. в день, что существенно лучше рекордных 414 тыс. в начале месяца. Основной прирост рынку обеспечивал банковский сектор.

Финансовый сектор также был одним из самых сильных на китайском рынке. Впрочем, это не касалось компаний, чей бизнес каким-либо образом был связан с криптовалютами. Майнеры криптовалют Huobi Mall и BTC.TOP приостанавливают свои операции в КНР. На азиатских торгах Bitcoin теряла более 5% и торговалась чуть выше $35 тыс. Есть вероятность, что многочисленные случаи использования криптовалют в качестве способов оплаты кибер-вымогателям могут заставить правительства развитых стран также пойти на запрет операций с данными активами.

Основным источником роста на японском рынке были бумаги, связанные с восстановлением глобальной торговли. В частности, самый сильный рост показал суб-сектор морских перевозок на фоне восстановления мировой торговли до объёмов перед пандемией. Также спросом пользовались акции автомобилестроителей, включая Toyota Motor (+1,6%) и Honda Motor (+1,7%). Слабость проявляли акции розничных сетей на фоне расширения карантинных зон.

DXY – 90,02 (+0,0%), UST-10 – 1,62%, USD-JPY – 108,81 (-0,12%).

По состоянию на 8:25 мск:

NIKKEI 225 - 28385,58 п. (+0,24%),

Hang Seng - 28381,14 п. (-0,27%),

Shanghai Composite - 3492,51 п. (+0,17%).

Китай усиливает давление на сырьевых спекулянтов

Промышленные металлы преимущественно торговались в минусе. Власти КНР призвали металлургов сохранять нормальное функционирование рынка, пока происходит изучение ситуации чрезмерного роста цен. В воскресенье прошли переговоры производителей и правительственных структур во главе с Национальной Комиссией по развитию и реформам. В частности, отмечается внешнее влияние, но также внутренние практики некоторых поставщиков. Регуляторы продолжат отслеживать ситуацию на фьючерсном и спот рынке, и будут пресекать злонамеренные спекуляции. На этом фоне цены на железную руду на Даляньской Товарной Бирже упали более чем на 9%, а в Шанхае фьючерсы на арматурную сталь провалились на 7%. Медь и алюминий также демонстрировали негативную динамику.

Нефть дорожала. Reuters пишет, что в Иране заявляют об окончании периода надзора над ядерными объектами, который длился три месяца. Дипломаты Евросоюза отмечают, что невозможность продлить надзор может поставить под сомнение будущее снятие санкций.

Погода также напоминает о себе. В западной части Мексиканского залива сформировалась зона низкого давления, которая имеет 60% шанс стать штормом или ураганом. На текущий момент скорость ветра составляет 30-35 миль в час.

По состоянию на 8:45 мск: