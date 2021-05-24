ИАЦ «Альпари»: Доллар держится ниже 74 руб.

В пятницу, 21 мая, по итогам дня рубль немного подешевел к доллару США, подорожал к единой валюте и британскому фунту. Пара доллар/рубль повысилась на 0,09%, до 73,59 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,33% до 89,62 руб., фунт/рубль — на 0,08%, до 104,15 руб.

Рубль продолжал получать поддержку от снижения геополитической напряженности между Россией и США, налогового периода, а также готовящейся встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

К закрытию вечерней сессии рубль сдал позиции доллару. Это произошло на фоне общего укрепления американца на глобальном валютном рынке. Также сыграл фактор пятницы, когда участники рынка сократили длинные позиции по рублю перед выходными.

В понедельник, 24 мая, баррель Brent стоит $66,85 за баррель (+0,25%). Торги на Мосбирже открылись небольшим ростом по доллару. Торги на валютном рынке проходят спокойно, поэтому активность на площадках стоит ожидать на европейской сессии.

По рублю сохраняется позитивный настрой. Пик налоговых платежей приходится на 25 мая. По паре доллар/рубль цель остается на уровне 72,65 руб., на ближайшие пару дней – в зоне 73,00–73,15 руб.

Фондовый рынок

Торги по российским индексам завершились ростом. Рублевый индекс МосБиржи вырос на 0,67%, до 3660,48 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,69%, до 1569,55 пункта. Росту котировок способствовало повышение цен на нефть. Покупатели на нефтяном рынке позитивно отреагировали на данные по производственному сектору США.

В понедельник на торгах в Азии нефть и фьючерсы на российские индексы торгуются в плюсе. Фьючерсы на американские индексы растут. Можно уверенно сказать, что на дневной сессии стоит ожидать продолжения роста индексов. Сегодня по индексу МосБиржи ожидается повышение до 3680 пунктов, по индексу РТС – до 1580 пунктов.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»