ПСБ: Неделю российский рынок акций может начать с подъема

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В рамках предстоящей недели можно выделить несколько факторов способных оказать существенное влияние на настроения на мировых рынках.

Так, инвесторы продолжат следить за динамикой инфляционных ожиданий, которые влияют на оценку рисков более раннего сворачивания программы количественного смягчения и перехода ФРС к ужесточению денежно-кредитной политики. Рынки будут учитывать протокол последнего заседания американского регулятора, опубликованный на прошлой неделе, где высказывалась возможность на ближайших заседаниях начать обсуждение сворачивания программы выкупа активов. Плюс к этому в фокусе инвесторов остаются долларовые ставки, рост которых может способствовать перетоку средств инвесторов с рынка акций на рынок облигаций.

Также инвесторы продолжат оценивать динамику распространения коронавируса и ее влияние на темпы восстановления мировой экономики. Здесь основное внимание уделяется сложной ситуации в развивающихся странах. При этом динамика в Европе и США дает надежду инвесторам на активное восстановление экономики развитых стран, что подтверждается данными по PMI и поддерживает рисковые активы.

Из макроэкономической статистики в рамках предстоящей недели можно выделить блок данных по США. Так, инвесторы обратят внимание на статистику по индексу доверия потребителей, заказам на товары длительного пользования, доходам и расходам потребителей, а также пересмотру ВВП страны за первый квартал и незавершенным сделкам по продаже жилья.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать, как умеренно позитивные. Ведущие азиатские площадки растут в пределах 0,6%. Фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,3%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,6%, торгуясь в районе 66,8 доллара за баррель.

По итогам пятницы индекс МосБиржи вырос на 0,7%. Сегодня, учитывая внешний фон, ожидаем некоторого преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу МосБиржи закрепиться в диапазоне 3650-3700 пунктов. При этом в отсутствии важных макроэкономических событий, способных существенно повлиять на настроения инвесторов, в ходе торгов умеренный рост может быть продолжен, что даст возможность индексу МосБиржи сделать еще один шаг к верхней границе данного диапазона.