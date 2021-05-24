Комментарии

ПСБ: По состоянию на утро понедельника конъюнктуру мировых рынков мы оцениваем как умеренно позитивную

  • Ожидаем, что рубль будет находиться в диапазоне 73,0 – 74,0 за доллар
  • Индекс МосБиржи может закрепиться в диапазоне 3650 – 3700 пунктов
  • Ожидаем, что 10-летние ОФЗ продолжат торговаться в диапазоне 7,00 – 7,20% годовых

Рашников думает о новом SPO ММК (ПОКУПАТЬ) вслед за апрельским: чтобы вернуться в MSCI, надо разместить еще 1,5% - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы положительно смотрим на планы ММК вернуться в индекс MSCI Russia, что обеспечит компании приток инвесторов. После недавнего SPO ММК в апреле действует lock-up период на продажу акций - до конца июня. Очередной полугодовой пересмотр структуры индексов MSCI пройдет в ноябре. Рекомендуем «покупать» акции ММК.

Интер РАО (ПОКУПАТЬ) не планирует пересмотра дивполитики с выплатой 25% прибыли по МСФО - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Позиция компании по дивидендам не является новой, тем не менее мы считаем, что Интер РАО перспективна для вложений на долгосрок. В текущем году мы ждем улучшения показателей за счет восстановления рынка электроэнергии после пандемии. В более долгосрочной перспективе дивидендная политика может измениться благодаря наращиванию прибыли от расширения бизнеса Интер РАО. Так, компания планирует нарастить выручку более, чем в 2 раза до 2,3 трлн. руб., EBITDA - до не менее 320 млрд руб. к 2030 году. Основными факторами роста станут участие в программе КОММод (конкурентный отбор модернизированных мощностей), а также cделки M&A. Рекомендуем «покупать» акции Интер РАО.

ПАО «Промсвязьбанк»


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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