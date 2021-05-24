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ПСБ: Ждем восстановления Brent к 68 долл./барр. сегодня

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent начинают неделю с попыток умеренного роста. Уровень 65 долл./барр. в пятницу удалось удержать. В фокусе - надежды на неплохой автомобильный сезон в США, который должен поддержать спрос на нефтепродукты, а также сезон ураганов в Атлантике. Так, в минувшие выходные уже сформировался первый в сезоне субтропический шторм Ана, который маловероятно, что затронет Мексиканский залив, но задает тренд. Мы считаем, что сегодня Brent может восстановиться к 68 долл./барр.

ПАО "Промсвязьбанк"


/ Сибирское Информационное Агентство /
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