Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 мая: 4 441,8799 руб/1 г золота и 65,7700/1 г серебра ЦБ РФ с 22 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 441,8799 руб.

1 грамм серебра - 65,7700 руб.

1 грамм платины - 2 822,2300 руб.

1 грамм палладия - 6 699,5498 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 18,4098 р. (0,42%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1300 р. (0,20%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 29,1799 р. (1,02%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 72,8499 р. (1,08%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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