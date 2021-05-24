«Фридом Финанс»: Котировки ложатся в дрейф

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

На торгах 21 мая американские фондовые площадки продемонстрировали смешанную динамику. Индекс S&P 500 опустился на символические 0,08%, до 4156 пунктов. Nasdaq скорректировался на 0,48%, а Dow Jones прибавил 0,36%. Макростатистика поддержала котировки: деловая активность в мае продолжает повышаться рекордными темпами. Лидером роста стал сектор финансов, который прибавил 0,90%, в аутсайдерах оказался сектор циклических потребительских товаров, потерявший 0,59%. Технологический сектор скорректировался на 0,52%.

Чистая прибыль на акцию Palo Alto Networks (PANW: +5,8%) превзошла ожидания. Менеджмент повысил прогнозы на 2021 год благодаря сильному спросу на решения в области кибербезопасности.

Производитель чипов NVIDIA (NVDA: +2,6%) объявил о планах провести сплит акций в пропорции 4 к 1. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на собрании акционеров 3 июня.

Квартальные показатели Foot Locker (FL: +2%) оказались лучше консенсус-прогнозов, маржинальность увеличилась благодаря сокращению количества промоакций.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют положительную динамику. Новостной фон остается спокойным. Опасения по поводу растущей инфляции остаются в поле зрения инвесторов, но постепенно затихают, что можно проследить по доходности 10-летних трежерис, которая демонстрирует боковую динамику с начала апреля и в настоящее время консолидируется в области 1,62%. Большая часть инфляционных рисков уже учтена в котировках различных классов активов.

На переговорах между президентом Байденом и республиканцами по поводу инфраструктурного пакета сохраняются значительные разногласия, хотя глава Белого дома готов к сокращению объема программы с $2,4 трлн до $1,7 трлн. Стороны по-прежнему рассчитывают достичь прогресса в переговорах к концу мая. Отметим, что снижение объема программы не будет восприниматься инвесторами негативно, так как это снизит инфляционные риски.

Полагаем, что в ближайшие торговые сессии технологический сектор способен продемонстрировать восходящую динамику и компенсировать часть понесенных ранее потерь из-за фактора инфляционных опасений. Фьючерс на S&P 500 торгуется в зеленой зоне.

Азиатские фондовые площадки провели сессию 24 мая в плюсе. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,04%, китайский CSI 300 вырос на 0,42%, а японский Nikkei 225 поднялся на 0,17%. EuroStoxx 50 повышается на 0,65%.

Аппетит к риску улучшается. Доходность по 10-летним трежерис колеблется около 1,62%. Фьючерс на нефть марки Brent растет до $67,7 за баррель. Золото торгуется около $1880 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4155–4200 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance упал до 62 из 100, по-прежнему отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в текущем году. В центре внимания остается инфляция и влияние ее динамики на монетарную политику.

Технически S&P 500 остается в долгосрочном восходящем тренде. Индикатор RSI по-прежнему находится в зоне неопределенности, поэтому индекс широкого рынка может демонстрировать резкие разнонаправленные движения. Ближайшее значимое сопротивление располагается в области 4190-4200 пунктов. Краткосрочные перспективы бенчмарка значительно улучшатся в случае преодоления данного рубежа.

26 мая один из представителей китайского сегмента электронной коммерции компания Pinduoduo Inc. (PDD) представит результаты за первый квартал 2021 года. Прогнозы предполагают рост выручки на 211% г/г, до 20,4 млрд юаней ($3,17 млрд), на фоне увеличения в прошлом году базы активных покупателей на 203 млн и повышения среднего чека. Компания остается убыточной. Ее операционные издержки за первый квартал могут продемонстрировать рекордный прирост на фоне увеличения инвестиций в логистическую инфраструктуру сервиса для заказа свежих продуктов Duo Duo Maicai. Акции Pinduoduo потеряли в цене почти 40% с середины февраля. В то же время политические риски для нее ниже, чем для других китайских компаний, например, Alibaba. Мы считаем, что публикация отчета способна стать позитивным драйвером для акций Pinduoduo. Напомним, что за последние кварталы компания отчитывалась лучше ожиданий рынка.

27 мая квартальный отчет за четвертый квартал фискального 2021 года (1 февраля – 30 апреля) опубликует американский производитель медицинского оборудования Medtronic (MDT). Инвесторы рассчитывают на рост выручки компании на 35,7%, до $8,14 млрд, по сравнению со слабым результатом за тот же период прошлого фискального года. EPS non-GAAP, по прогнозам, должна восстановиться до $1,42 (+145%), что ненамного ниже допандемийного уровня. Главным драйвером роста выручки может стать сегмент оборудования для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Также положительная динамика ожидается в сегменте восстановительной терапии. Основной драйвер восстановления выручки производителей медицинского оборудования — это реализация отложенного спроса на него со стороны медучреждений и пациентов. При этом приостановка новых назначений во время пандемии способна оказывать давление на спрос в среднесрочной перспективе. В то же время улучшающаяся ситуация с заболеваемостью COVID-19 в США в отчетном периоде может оказать поддержку финансовым показателям Medtronic.

Costco Wholesale (COST) 27 мая отчитается за третий квартал 2021 финансового года. Ретейлер фиксирует резкий рост продаж с начала пандемии. Аналитики рассчитывают, что выручка торговой сети составит 43,64 млрд, а прибыль на акцию достигнет $2,31. Это предполагает рост показателей на 17,5% и 22,7% соответственно. Costco продает свою продукцию c минимальной наценкой и полагается на клубную модель для получения прибыли. По этой причине внимание инвесторов будет приковано к динамике количества участников программ лояльности. На конец предыдущего фискального квартала у Costco было 108,3 млн держателей платежных карт, что на 1,2 млн больше результата за первый квартал. Премиальная карта Costco стоит $120 в год, обычная обойдется в $60. Доля держателей премиальных карт менее 25% от их общего числа (23,8 млн), но они обеспечивают почти 50% роста клиентской базы. С начала пандемии расходы Costco превысили $1 млрд. Эти средства были направлены в основном на повышение заработной платы. Некоторые издержки ретейлер начнет сокращать с третьего квартала, что будет способствовать повышению операционной маржинальности.