ИАЦ «Альпари»: Рынок не решается дальше расти

Российский фондовый рынок в понедельник не решается ни расти, ни продавать — просто топчется на месте. За нефтяным отскоком рынок не идет, так как на сырьевой площадке все слишком волатильно и нестабильно, поэтому предпочтительно просто стоять на месте.

Индекс МосБиржи консолидируется около 3662 пунктов и может двигаться в пределах 3630-3665 пунктов. Индекс РТС сегодня весь день торговался в минусе примерно на полпроцента, а к вечеру вслед за долларом поднялся к 1569 пункту, что еще раз доказывает отсутствие собственных идей. Долларовый индикатор российского фондового рынка свободно может корректироваться к 1575 пунктам.

Акции «Мечела» остаются в числе рыночных фаворитов, но темпы покупок явно снизились. В лидерах дня фигурируют бумаги «РусГидро» с повышением к 0,8370 руб. после четырехдневных распродаж. Сейчас рост является полноценной коррекцией, но результативной она станет с возвращением бумаги к 0,8400 руб. и выше.

Акции «Аэрофлота» непривычно видеть в числе лидеров спроса, но бумага проложит реализовывать восходящий торговый канал и двигаться к 72,00 руб.

В заметном минусе акции «Русала», «Россетей» и «Роснефти». В бумагах «НорНикеля» продавцы уже седьмую сессию давят котировки в область 26800 руб.

Доллар США оживился впервые за долгое время и дорожал до 73,83, что само по себе необычно, ведь уже привычной стала необъяснимая с позиции логики стабильность рубля. К вечеру с приходом на рынок нерезидентов доллар торгуется по 73,47 руб. и может продолжать двигаться в коридоре 73,50-74,50 руб. Евро стоит 89,82 руб., сохраняя за собой рамки диапазона 89,50-90,50 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»