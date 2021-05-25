«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи до конца недели продержится в диапазоне 3600-3700

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:

24 мая основные фондовые площадки преимущественно демонстрируют рост. S&P 500 вновь приближается к историческому максимуму и в начале торговой сессии протестировал уровень в 4200 пунктов, позитивная динамика наблюдается и в Европе. Китайский CSI300 закрылся ростом на 0,42%. Цена майского фьючерса Brent повысилась и достигла локального четырехдневного максимума, вплотную приблизившись к $68 за баррель. Одной из причин такого роста стала информация от Национального центра ураганов (NHC) в США о зарождающемся тропическом шторме, который может пройти по территории Мексиканского залива, что ограничит добычу. Помимо этого, переговоры США и Ирана могут затянуться. На фоне ослабления доллара цены на серебро выросли после четырех дней падения котировок (до $27,8 за тройскую унцию), следуя за позитивным трендом на глобальных фондовых рынках. Золото торгуется вблизи максимума с начала года — более $1880 за тройскую унцию. Доходность 10-летних трежерис стабилизируется, опустившись к 1,6%, что оказывает позитивное влияние на сырьевую отрасль и рынки развивающихся стран.

Российские котировки выглядят слабее, чем активы на прочих основных фондовых площадках: индекс Мосбиржи и РТС демонстрируют околонулевую динамику к 18.20 мск. Компании энергетического сектора торгуются разнонаправленно: котировки ОГК-2 (ао), ТГК-1, «РусГидро» прибавляют более 1%; «Интер РАО» (ао) и «Россети», напротив, выглядят хуже рынка. Среди аутсайдеров выделяется «Мечел»: инвесторы фиксируют прибыль в бумагах добывающей компании после нескольких дней роста на фоне сильного финансового отчета за 1-й квартал. Совет директоров ЧМК рекомендует не выплачивать дивиденды по обычке за 2020-й, на что бумаги компании реагируют слабо. Выручка «МРСК Центра» по МСФО увеличилась за 1-й квартал 2021 года на 10,23%, до 27,88 млрд руб. При этом чистая прибыль компании выросла на 23,46%, составив 2,43 млрд руб., однако это не смогло предотвратить снижение котировок (-0,3% к 18.20 мск).

Рубль не демонстрирует однозначной динамики, укрепляясь на 12 коп. к доллару (до 73,48) и теряя 5 коп. к евро (снижаясь до 89,79) к 18.20 мск. При дорожающей нефти и прохождении пика налогового периода усилению национальной валюты препятствуют геополитические риски.

Однако, по нашим ожиданиям, во вторник рубль продолжит демонстрировать стабильность, оставаясь в рамках коридора 73-74 по отношению к доллару и 89,4–90,3 по отношению к евро. Ориентир для индекса Мосбиржи на горизонте до конца недели: диапазон 3600–3700 пунктов.