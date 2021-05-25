ПСБ: Рубль имеет шансы продолжить укрепление и уйти ближе к нижней границе диапазона 73,0 – 74,0 за доллар.

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В понедельник рубль торговался в диапазоне 73,4 – 73,8 за доллар и на завершении торгов укрепился к доллару на 0,3%. Поддержку национальной валюте оказал рост цен на нефть (+3% в понедельник) и общий позитивный настрой в отношении валют развивающихся стран. Вчера бразильский реал укрепился на 0,9%, мексиканский песо – на 0,4%, турецкая лира и южноафриканский ранд – на 0,3%. Евро окреп к доллару на 0,3%. Ослабление доллара происходило на фоне комментариев представителей ФРС о том, что инфляционное давление является временным.

Сегодня с утра цены на нефть продолжают расти, что вместе с повышением спроса на рисковые активы со стороны глобальных инвесторов может способствовать укреплению национальной валюты ближе к нижней границе диапазона 73,0 – 74,0 за доллар.

В понедельник, несмотря на укрепление рубля и рост цен на нефть, кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на 1-2 б.п. Снижение доходности UST-10 до 1,60% (-2 б.п.) и повышение склонности к риску на глобальном рынке также не способствовало покупкам рублевых облигаций. Локальные 10-летние госбонды ЮАР, Мексики, Турции, Малайзии, Индии вчера снижались в доходности на 1-7 б.п. Рост оптимизма в отношении облигаций ЕМ происходил на фоне комментариев ФРС о временном характере инфляции, что снизило ожидания ужесточения монетарной политики. Вероятно рост цен ОФЗ сдерживают ожидания аукционов Минфина, которые традиционно проходят с премией к вторичному рынку. Впрочем, с учетом хорошего выполнения плана заимствований за январь-май и при профиците бюджета Минфин может урезать размер премии за счет сокращения объема предложения нового долга.

Сегодня ожидаем, что 10-летние ОФЗ продолжат торговаться в боковом диапазоне 7,00 – 7,20% годовых.

ПАО "Промсвязьбанк"