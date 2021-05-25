Фридом «Финанс»: Торги в режиме консолидации

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке Фридом «Финанс»:

Неделя началась в небольшом плюсе. Поддержку отечественным котировкам оказали динамика на внешних площадках и нефть. Лидерами роста на корпоративных новостях стали акции ИСКЧ (+9,27%). Аутсайдерами оказались ранее лидировавшие префы Мечела (-5,26%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73,5-74.

Фондовый рынок держится в боковом тренде при отсутствии драйверов. Новостной фон спокоен, корпоративная отчетность не публикуется, дивидендный фактор можно считать отыгранным. Пара USD/RUB до конца мая, вероятнее всего, удержится в коридоре 72,50-74,50. Факторы, способствующие ослаблению рубля, в частности отток дивидендов за границу, еще не проявили себя в полной мере, а налоговый период стимулирует продажу валютной выручки экспортерами. Торговый оборот в голубых фишках заметно снизился. По всей видимости, будут отыгрываться движения на внешних фондовых и сырьевых площадках. Четких сигналов нет, поэтому динамика будет боковой. Лучше рынка, на наш взгляд, будут торговаться акции представителей цветной металлургии и потребительского сектора.

Ожидаем боковую динамику. На локальном рынке в фокусе данные промпроизводству за апрель, в США — статистика по сектору недвижимости. Прогноз для пары USD/RUB: коридор 73,00-74,00. Ориентир для индекса Мосбиржи: диапазон 3650-3700 пунктов.