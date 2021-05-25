ПСБ: На фоне сохранения позитивных настроений на мировых рынках индекс МосБиржи будет тяготеть к 3700 пунктов

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Мировые рынки начали неделю разнонаправленной динамикой. В течение дня на развивающихся рынках и рынках Европы преобладали умеренно коррекционные настроения, вызванные инерцией фиксации прибыли на рынке КНР и некоторым спадом рыночных инфляционных ожиданий по США в конце прошлой недели (спрэды 5-летних и 10-летних UST и TIPS чуть сузились, на 13 и 10 б.п. соответственно, хотя и остались на завышенных уровнях), а также дефицитом поддерживающих новостей. В результате просадки в первую очередь азиатских рынков MSCI EM потерял 0,3%, не сумев отыграть улучшение общерыночного сантимента к концу дня, что, однако, поддержало европейские рынки (EUROTop100: +0,1%) и привело к активному росту американских рынков. Так, на основные индексы США прибавили 0,5%-1,4%, ведомые оживлением спроса на hi-tech и сырьевые компании, поддержанным некоторым снижением «длинных» долларовых ставок (доходность 10-летних UST опустилась к 1,6%, минимумам за 2 недели, продолжив отступать от пиков года) и неплохим отскоком товарных рынков.

Хорошее завершение торгов в США и перспектива возврата S&P500 к пикам года в условиях сохраняющейся слабости доллара и некоторого отката долларовых ставок способствуют сегодня утром росту азиатских рынков. Отметим, что китайский Shanghai Composite сегодня прервал коррекцию и взлетает более чем на 2%, рывком выйдя на уровни максимумов с конца февраля-начала марта. Умеренно повышаются фьючерсы на индексы США и нефть, сдержанно «плюсуют» фьючерсы на индексы в Европе. Настораживающе смотрятся лишь рынки промышленных металлов, после отскока накануне остающиеся под давлением продавцов, пусть и умеренным. В целом обстановку на мировых рынках мы оцениваем как умеренно позитивную и ждем сохранения настроя на повышение в течение дня, однако пока и не видим значимых конъюнктурных поводов для активизации роста. Из значимых экономических новостей вторника отметим публикацию индекса потребительcкой уверенности в США от Conference Board - согласно консенсусу Рейтер, показатель может несколько снизиться, сдержав улучшение на рынках.

Вчера на рынке преобладали консолидационные настроения, однако индекс МосБиржи, при поддержке спроса на акции нефтегазового сектора и hi-tech, смог прибавить символические 0,1%. Сегодня, учитывая в целом неплохой внешний фон и рост нефтяных котировок, мы ждем оживления спроса на «голубые фишки» и умеренного роста основных индексов в начале торгов. Индекс МосБиржи, по нашему мнению, в течение дня будет тяготеть к отметке 3700 пунктов в условиях сохранения позитивного настроя на мировых рынках.

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