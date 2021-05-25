ПСБ: Ждем краткосрочного подъема цен на нефть к 70 долл./барр.

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Как ожидалось, Brent вернулась к 68 долл./барр. Мы считаем, что старт автомобильного сезона в США дает надежды на неплохое восстановление спроса на нефтепродукты, плюс поддержку ценам на нефть может оказать сезон ураганов в Атлантике. На этом фоне уже на этой неделе мы видим попытки подъема цен на нефть и очередного краткосрочного теста 70 долл./барр. по Brent на прочность. Неплохая экономическая ситуация в Европе, США и КНР также послужит поддержкой. В то же время более медленные темпы формирования у населения коллективного иммунитета от коронавируса говорят о том, что восстановление спроса на энергоносители будет не таким сильным, как могло бы быть. Дополнительным риском выступает намерение ОПЕК+ возвращать нефть на рынок. Это ограничивает потенциал для более серьезного роста цен на нефть. Сегодня в фокусе статистика по запасам от API, завтра - от Минэнерго США.