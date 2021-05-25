ИАЦ «Альпари»: Рубль усиливает позиции на фоне роста цен на нефть

В понедельник, 24 мая, рубль подорожал к доллару и британскому фунту. Пара доллар/рубль снизилась на 0,14%, до 73,49 руб., фунт/рубль — на 0,10%, до 104,04 руб. К единой валюте рубль подешевел на 0,15%, до 89,75 руб. из-за роста пары евро/доллар на валютном рынке.

С открытия Мосбиржи курс доллара повышался до 73,86 руб. Ослаблению рубля могла способствовать ситуация вокруг Белоруссии в связи с инцидентом с посадкой самолета Ryanair в Минске. Для Беларуси Россия является крупным кредитором, а также важным торговым партнером.

Ралли на нефтяном рынке вернуло силы рублю. Баррель Brent подорожал на 2,67%, до $68,45. Котировки выросли на сомнениях, что ядерная сделка с Ираном будет достигнута в ближайшее время.

Дополнительную поддержку рубль продолжает получать от налогового периода. На американской сессии курс доллара упал до 73,42 руб.

Во вторник, 25 мая, на торгах в Азии нефть сорта Brent стоит $68,62 (+0,28%). На сегодня приходится пик налоговых платежей. Торги по доллару открылись снижением до 73,43 руб. У рубля появился шанс продвинуться к уровню 73,25 руб. Чем быстрее курс доллара упадёт до уровня 73 руб., тем выше вероятность достижения отметки 72,65 руб.

Фондовый рынок

Российские индексы закрылись в небольшом плюсе. Индекс МосБиржи повысился на 0,06%, до 3662,51 пункта, индекс РТС – на 0,09%, до 1570,90 пункта. Индексы тяжело растут, так как техническая картина сигнализирует о нисходящей коррекции. Российский рынок поддерживается ожиданиями июньской встречи Путина и Байдена, а также ростом цен на нефть и американских индексов.

Фьючера на индекс МосБиржи и РТС торгуются в плюсе. Рубль укрепляется, нефть дорожает. Неплохие условия для роста в 0,5%. Если индекс SP500 обновит максимум 4238, то стоит ожидать обновления максимумов и по нашим индексам.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»