ПСБ: Рубль имеет шансы продолжить укрепление и уйти ближе к нижней границе диапазона 73,0 – 74,0 за доллар

Индекс МосБиржи, по нашему мнению, в течение дня будет тяготеть к отметке 3700 пунктов

ОФЗ консолидируются на достигнутых уровнях

Северсталь (ДЕРЖАТЬ) выплатит 36,27 руб. на акцию за 4 кв. и 46,77руб. на акцию - за 1 кв. - (ПОЗИТИВНО)

Акционеры Северстали на годовом собрании одобрили выплату финальных дивидендов за 2020 год в размере 36,27 рубля на акцию и за 1 квартал 2021 года - 46,77 рубля на акцию, сообщила компания.

НАШЕ МНЕНИЕ: Последний день торгов с дивидендами - 28 мая. Северсталь уже ранее выплатила акционерам дивиденды за 1 квартал 2020 г., 1-е полугодие и 9 месяцев 2020, итого они составили 80,13 руб. на акцию. Дивдоходность за 4 кв. - примерно 2%, за 1 кв. - 2,6%. В целом, новость позитивная, Северсталь в течение 2020 г. исправно платила акционерам, при этом за год выплаты выросли относительно 2019 г., несмотря на снижение свободного денежного потока (компания платит дивиденды из него). Рекомендуем «держать» акции компании.

СД ТГК-1 (ДЕРЖАТЬ) рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2020г на уровне 0,00107 рубля за акцию - (ПОЗИТИВНО)

Совет директоров ТГК-1 рекомендовал акционерам утвердить размер дивидендов за 2020 год на уровне 0,001070552 рубля на одну обыкновенную акцию, сообщает компания. По итогам 2020 года дивиденды увеличатся на 3,3%.

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы позитивно оцениваем данную новость. Предлагаемые дивиденды дают доходность около 8,4% - это один из лучших результатов в секторе. Последний день торгов с дивидендами - 1 июля. Рекомендуем «держать» акции ТГК-1.

ПАО «Промсвязьбанк»