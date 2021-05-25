«Фридом Финанс»: На Западном фронте без перемен

Анна Пильгунова, старший аналитик «Фридом Финанс»:

24 мая торги на американских фондовых площадках закрылись в зеленой зоне. S&P 500 вырос на 0,99%, до 4197 пунктов. Nasdaq поднялся на 1,41%, а Dow Jones прибавил 0,54%. Превалирующее большинство секторов S&P 500 продемонстрировали положительную динамику. Лучше рынка выглядели компании ИТ-сектора (+1,76%) и телекомы (+1,85%). Переток капитала из бумаг «стоимости» в акции «роста» продолжается в условиях спокойного новостного фона и отсутствия негативных драйверов. Снижение доходности трежерис также оказало положительное влияние на фондовый рынок. Инвестсообщество постепенно привыкает к высоким темпам роста цен, фокус внимания немного смещается на инфраструктурный пакет. 22 мая состоялся успешный тестовый полет на SpaceShipTwo Unity компании Virgin Galactic Holdings (SPCE: +27,6%).

Стало известно о том, что попытки NGM Biopharmaceuticals (NGM: -40,8%) разработать препарат для лечения гепатита не увенчались успехом.

Cimarex Energy (XEC: -7,1%) договорилась о слиянии с Cabot Oil & Gas (COG), чтобы объединить нефтегазовые активы, расположенные в разных регионах.

Заданный накануне положительный импульс сохраняется на мировых фондовых рынках и сегодня. Азия и Европа торгуются в зеленой зоне, фьючерс по S&P 500 идет вверх.

Накануне новостной фон был спокойным. ФРС выдерживает выжидательную позицию, сохраняя приверженность прежней тактике. Управляющая ФРС Лаэль Брэйнард отметила, что экономика США восстановилась наполовину, а давление со стороны роста цен, которое, скорее всего, усилится по мере снятия ограничений в различных странах, со временем, однако, сойдет на нет. Инфляция и попытки Китая сдержать рост цен на сырьевые товары остаются в фокусе внимания инвестсообщества, однако постепенно отходят с первых полос.

Двум американским партиям пока не удалось прийти к общему мнению о размере стимулирующих мер, сферах инвестирования и источниках финансирования. На прошлой неделе республиканцы не согласовали инфраструктурный пакет в размере $1,7 трлн. После этого администрация Белого дома отметила вероятность изменения курса программы. В данный момент высказываются опасения со стороны демократов по поводу возможного повышения налоговой нагрузки.

Азиатские фондовые площадки находятся в зеленой зоне. Гонконгский Hang Seng растет на 1,79%, китайский CSI 300 прибавляет 3,16%, а японский Nikkei 225 поднимается на 0,67%. EuroStoxx 50 демонстрирует повышение на 0,34%.

Аппетит к риску умеренный. Доходность по 10-летним трежерис снижается до 1,60%. Фьючерс на нефть марки Brent находится вблизи $68 за баррель. Золото по-прежнему торгуется на уровне $1880 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4180–4230 пунктов.

Сегодня будут представлены данные по продажам нового жилья в США за апрель. Ожидается показатель на уровне 970 тыс. жилых зданий против 1 021 тыс. в марте. Также будет опубликован индекс потребительского доверия США от CB за май. Прогноз составляет 119,2 против 121,7 месяцем ранее.

Индекс настроений от Freedom Finance остался на уровне 62 из 100, по-прежнему отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в текущем году. Темпы инфляции сохраняются, однако фокус внимания инвестсообщества перемещается на инфраструктурный пакет США.

Технически S&P 500 остается в долгосрочном восходящем тренде. Индикатор RSI начинает отражать силу «быков», краткосрочные перспективы бенчмарка позитивны. Считаем, что прорыв выше области 4190–4200 пунктов приведет к скорому обновлению исторического максимума (4238).