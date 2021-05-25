«Фридом Финанс»: Котировки Интер РАО растут в преддверии отчета

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи на торгах 25 мая к 12:00 мск вырос на 0,5% на фоне позитивной динамики американских фондовых индексов, несмотря на небольшое снижение нефтяных котировок.

Главы ФРБ Сент-Луиса и Атланты Джеймс Буллард и Рафаэль Бостик подтвердили неизменность курса Федрезерва. Буллард, который ранее отмечал среднесрочные инфляционные риски для экономики США, отметил, что с учетом макроэкономической ситуации обсуждение вопросов, связанных с сокращением объемов скупки активов со стороны регулятора, будет инициировано не раньше, чем через несколько месяцев.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил о прогрессе в переговорах об условиях возобновления ядерной сделки с Ираном. На этом фоне усиливаются среднесрочные ожидания роста предложения нефти в мире. В результате цены на нее откатились от достигнутых накануне майских максимумов.

Лучше рынка выглядят акции Интер РАО. 28 мая компания представит финансовую отчетность за первый квартал. Судя по уже опубликованным результатам Мосэнерго и ТГК-1, а также по операционным показателям Интер РАО за январь-май, финансовый отчет не разочарует инвестсообщество и подтвердит высокие оценки справедливой стоимости акций компании. Прогноз предполагает увеличение прибыли Интер РАО на 11% г/г.

Акции Россетей остаются в лидерах снижения на новости о росте задолженности перед производителями электроэнергии со стороны находящихся под управлением компании гарантирующих поставщиков на Северном Кавказе. В прошлом году Россети заявляли о готовности обеспечить стопроцентный уровень оплаты от местных поставщиков. С ними были также заключены соответствующие соглашения. Однако для исполнения соглашений о реструктуризации задолженности «дочек» Россетей, работающих на Северном Кавказе, необходимо около 7,5 млрд руб. В случае если урегулировать эту ситуацию не удастся, соглашения будут автоматически прекращены с 14 июня. При этом реструктурированная задолженность получит статус просроченной. Создавшееся положение способно оказать давление на прибыль Россетей в среднесрочной перспективе, а также привести к снижению справедливой стоимости бумаг холдинга на 3-8%.

Во второй половине дня прогнозируем продолжение умеренно позитивной динамики на отечественном фондовом рынке. Цель по закрытию для индекса Мосбиржи: 3635-3695 пунктов. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB: 73,20-73,50 и 89,65-90,15 соответственно.