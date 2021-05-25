Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 25 мая: 73,5266 руб/доллар США и 89,6877 руб/евро

ЦБ РФ с 25 мая установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 73,5266 руб.
  • 1 евро - 89,6877 руб.
  • 10 китайских юаней - 114,3530 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0537 р. (0,07%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2569 р. (0,29%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0050 р. (0,00%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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