ИАЦ «Альпари»: На рынок вернулись уверенные покупки

Рынок ценных бумаг РФ во вторник финиширует в плюсе - внешний фон нейтрален, все спокойно. Индекс МосБиржи поднялся к 3689 пунктам и может двигаться в коридоре 3660-3695 пунктов. Индекс РТС восстановился к 1581 пунктам и способен оставаться в диапазоне 1560-1585 пунктов.

Акции «Лукойла» сегодня выглядят лучше рынка. Бумаги растут перед публикацией финансовой отчетности эмитента за первый квартал 2021 года, где ожидается заметный прирост выручки за счет зимнего скачка цен на нефть. Сейчас акции торгуются около 5933 руб. и могут подниматься к 6000 руб.

В бумагах «Сбербанка» продолжается восстановление после майского закрытия реестра для получения дивидендов. Акции восстанавливаются к 305,10 руб., но для стабильного роста необходимо закрепиться выше 306,70 руб. Долгосрочная перспектива в бумагах «Сбера» вполне положительна, цель на конец года может находиться в области 360-370 руб.

Под давлением торгуются акции «Системы», «Мечела», «НорНикеля». В бумагах последнего распродажа началась еще до закрытия реестра под дивиденды - последний день с дивидендами акция торгуется 28 мая, после этого не исключено заметное понижение котировок на 3-5%. Против акций «НорНикеля» сейчас играет общий фон на рынке металлов и штраф от Ростехнадзора на 1,6 млн руб.

Доллар США к вечеру снижается и торгуется около 73,45 руб. при том, что расстановка сил в валютной секции не меняется уже несколько дней — у рубля как не было веских аргументов в пользу роста, так и нет. Нефть сохраняется слишком волатильной, чтобы опираться на нее, а проходящий сейчас налоговый период носит все же точечный характер. Гринбек может балансировать в пределах 73,20-74,00 руб., но при текущих вводных должен стремиться к 75,50. Евро стоит 89,92 руб., его колебания в диапазоне 89,50-90,50 руб. становятся вполне привычными.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»