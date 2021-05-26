Комментарии

ПСБ: Внешний фон способствует укреплению рубля ближе к нижней границе диапазона 73,0 – 74,0 за доллар.

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Во вторник рубль торговался в диапазоне 73,26 – 73,56 за доллар и завершил день с минимальными изменениями на уровне 73,5. По отношению к евро произошло ослабление рубля на 0,4%. Валюты развивающихся стран вчера показали разнонаправленную динамику. Евро укрепился к доллару на 0,3%. Доллар слабел к мировым валютам, отыгрывая комментарии представителей ФРС о временном характере текущей высокой инфляции.

Сегодня с утра рубль усиливает позиции и по итогам дня может укрепиться ближе к нижней границе диапазона 73,0 – 74,0 за доллар. Поддержку рублю оказывает снижения геополитической премии в рубле на фоне объявленной встречи президентов США и России, а также ожидания сохранение мягкой монетарной политики ФРС.   

Кривая доходности ОФЗ вчера сместилась вверх на 1-3 б.п. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 7,19% годовых. Умеренное давление на рынок оказали комментарии Минфина РФ о возможном выкупе флоатеров для чего потребуется размещение нового госдолга с фиксированной ставкой купона. Внешний фон складывается позитивно для рублевых облигаций. Доходность UST-10 вчера снизилась до 1,56% годовых (-4 б.п.). 10-летние евробонды европейских стран снизились в доходности на 2-7 б.п. Локальные 10-летние гособлигации Бразилии, Мексики, ЮАР вчера снизились на 6 – 9 б.п. Инвесторы с оптимизмом восприняли комментарии представителей ФРС и ЕЦБ о том, что наблюдаемый рост инфляции носит временный характер и сворачивание монетарных стимулов преждевременно.

Сегодня Минфин РФ предложит на аукционах 14-летние ОФЗ-ПД 26233 на 10 млрд руб. и 10-летние ОФЗ-ПД 26235 на 30 млрд руб. Ожидаем, что размещение пройдет в полном объеме, с премией к закрытию вторника до 3 б.п.

ПАО "Промсвязьбанк"


/ Сибирское Информационное Агентство /
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