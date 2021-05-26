ИАЦ «Альпари»: Рубль по-боевому настроен взять уровень 73 руб. за доллар

Во вторник, 25 мая, в ходе дневной сессии рубль укрепился к иностранным валютам, но растерял очки на вечерней сессии. Курс доллара США постоянно обновляет минимумы, однако перед закрытием каждый раз отскакивает от достигнутых значений. По итогам дня пара доллар/рубль повысилась на 0,01%, до 73,50 руб., евро/рубль — на 0,31%, до 90,03 руб. Пара фунт/рубль снизилась на 0,05%, до 103,99 руб.

Основным позитивом для рубля остается снижение геополитической напряженности между Россией и США, а также повышением нефтяных котировок.

Вчера стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин проведет 16 июня в Женеве переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом.

В ходе азиатской сессии нефть сорта Brent повышалась до нового недельного максимума $68,85. Покупатели готовятся штурмовать психологически важный уровень $70 на фоне снижения числа заболевших COVID—19 в мире и снятия ограничений. За 25 мая число новых заражений составило 454 тыс. против 870 тыс. на 6 мая.

Курс доллара США снижался до отметки 73,19 руб. Пик налоговых платежей пройден, поэтому укрепление рубля будет затруднено, пока нефть не превысит отметку в $70 за баррель. Для рубля целевыми уровнями по-прежнему остаются 73,00 и 72,65 руб. за доллар.

Фондовый рынок

Во вторник российские индексы закрылись ростом на фоне умеренного повышения цен на нефть и благодаря ослаблению геополитических рисков после официального объявления встречи президентов России и США 16 июня в Женеве. По итогам дня индекс МосБиржи вырос на 0,66%, до 3686,76 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,62%, до 1580,69 пункта.

Российский фондовый рынок сейчас на позитиве, хотя американские индексы показывают умеренную слабость в пределах 0,2%. Резких коррекций по индексу SP500 не наблюдается, значит, рынок готовится к обновлению исторического максимума.

Фьючерсы на российские индексы открылись ростом. Высокая цена на нефть будет поддерживать покупателей. В ближайшие дни ожидается прорыв уровня $70 за баррель. В связи с этим «бычий» тренд сохранится. Сегодня еще можно прибавить 0,5%-0,6%.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»