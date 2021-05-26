«Фридом Финанс»: Акции нефтяных компаний в лидерах роста

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск вырос на 0,6%, следуя за фьючерсами на американские индексы и ценами на нефть.

Лучше рынка торгуются бумаги Роснефти. Драйвером их роста помимо подорожавшей нефти стала новость о подготовке к строительству нефтеналивного терминала в порту Бухта Север для Восток Ойл. По завершении первого этапа реализации этого проекта компания сможет транспортировать до 30 млн тонн нефти в год через терминал, что эквивалентно примерно 26% запланированной к 2030 году добычи Восток Ойл. Для сравнения: в 2020 году Роснефть добыла 4,14 млн баррелей, или 204,5 млн тонн жидких углеводородов.

Акции ЛУКОЙЛа подорожали на 0,8% в преддверии публикации результатов по МСФО за первый квартал. Текущий консенсус, закладывающий выручку и чистую прибыль компании на уровне 1900 млрд и 130 млрд руб., мы считаем оптимистичным.

Котировки ВТБ поднялись на 2%. Чистая прибыль группы по МСФО за апрель составила 29,5 млрд руб., а за первые четыре месяца текущего года — 114,6 млрд. Это делает возможным повышение оценок справедливой стоимости акций ВТБ на 8-15% в зависимости от методики расчетов.

Совет директоров ВСМПО-Ависма предложил отказаться от выплаты дивиденда за 2020 год, поскольку чистая прибыль компании за этот период по РСБУ упала в 2,4 раза. Если это предложение будет одобрено, оценка справедливой стоимости компании может снизиться на 5-10%. Однако в ближайшие кварталы инвесторы начнут ориентироваться на прогноз дивиденда за текущий год, в результате таргеты по бумагам компании вернутся к текущим значениям.

Потенциал роста российского рынка во второй половине дня ограничен техническими факторами. Целевой диапазон по закрытию для индекса Мосбиржи: 3660-3715 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 73,35-73,65 и 89,80-90,20 соответственно.