«Фридом Финанс»: Неопределенность на рынках сохраняется

Сергей Пигарев, аналитик «Фридом Финанс»:

25 мая торги на американских фондовых площадках завершились в красной зоне. S&P 500 снизился на 0,21%, до 4188 пунктов. Nasdaq потерял 0,03%, Dow Jones скорректировался на 0,24%. На фоне продолжающихся переговоров по ядерной сделке с Ираном энергетические компании продемонстрировали наихудшую динамику по итогам сессии (-2,04%). Среди аутсайдеров также оказались коммунальный (-1,18%) и финансовый сектора (-0,96%), а также сектор сырья и материалов (-0,88%).

По предварительный данным количество заказов строительной компании KB Home (KBH: +3,3%) во втором квартале вырастет на 155% г/г.

Moderna (MRNA: +3,1%) сообщила о 100%-ой эффективности своей вакцины от COVID-19 для подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

По информации Bloomberg, Square (SQ: +2,5%) готова открывать клиентам текущие и сберегательные счета.

После снижения на прошлой сессии фьючерсы на американские индексы подрастают, европейские биржевые площадки также торгуются в плюсе.

Фондовые индексы США не смогли удержаться в зеленой зоне в ходе сессии 25 мая, несмотря на уверенный рост в начале торгов. Настроение инвесторам испортили макроданные по американской экономике. Продажи новых домов в апреле упали на 54 тыс. м/м, до 863 тыс., тогда как рынок ожидал значения в 970 тыс. Кроме того, мартовский показатель был пересмотрен с 1012 тыс. до 917 тыс. Сдерживающим фактором для спроса стал рост цен на жилье в США: в марте они подскочили на 13,3% (при консенсусе в 12,4%) после существенного повышения в феврале (+12% г/г).

Ускорение инфляции негативно влияет на настроение американских покупателей. Индекс потребительской уверенности в мае составил 117,2 пункта (-0,3 пункта м/м), недотянув до прогноза на уровне 118,8 пункта.

Консенсуса по параметрам стимулирующего инфраструктурного пакета между двумя партиями США достичь пока не удается. В четверг республиканцы намерены представить свой вариант программы в объеме $1 трлн, тогда как план, предложенный Белым домом на прошлой неделе, предполагал расходы на уровне $1,7 трлн.

Азиатские фондовые площадки продемонстрировали положительную динамику. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,85%, китайский CSI 300 прибавил 0,04%, а японский Nikkei 225 поднялся на 0,31%. EuroStoxx 50 повышается на 0,19%.

Аппетит к риску умеренный. Доходность по 10-летним трежерис снижается до 1,56%. Фьючерс на нефть марки Brent находится вблизи $69 за баррель. Золото торгуется на уровне $1900 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4170–4220 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance сохраняется на уровне 62 из 100, по-прежнему отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в текущем году. Инфляция остается в центре внимания, однако фокус постепенно перемещается на баталии вокруг инфраструктурного пакета в Конгрессе.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в долгосрочном восходящем тренде. Краткосрочные перспективы бенчмарка умеренно позитивны, так как индикатор MACD почти перешел на положительную территорию, а RSI остается выше 50. Ближайшее сопротивление располагается на уровне исторического максимума в 4238 пунктов.

Сегодня один из представителей китайского сегмента электронной коммерции компания Pinduoduo Inc. (PDD) опубликует результаты за первый квартал 2021 года. Прогнозы предполагают существенный рост выручки на 211% г/г, до 20,4 млрд юаней ($3,17 млрд), на фоне значительного увеличения в прошлом году базы активных покупателей на 203 млн и повышения среднего чека. Компания остается убыточной. Ее операционные издержки за первый квартал могут продемонстрировать рекордный прирост на фоне увеличения инвестиций в логистическую инфраструктуру сервиса для заказа свежих продуктов Duo Duo Maicai. Акции Pinduoduo потеряли в цене почти 40% с середины февраля. В то же время политические риски для нее ниже, чем для других китайских компаний (например, Alibaba). Мы считаем, что публикация отчета способна стать позитивным драйвером для акций Pinduoduo. Напомним, что за последние кварталы компания отчитывалась лучше ожиданий рынка.