Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 мая: 4 442,9302 руб/1 г золота и 65,0200/1 г серебра ЦБ РФ с 26 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 442,9302 руб.

1 грамм серебра - 65,0200 руб.

1 грамм платины - 2 789,2200 руб.

1 грамм палладия - 6 449,1802 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,1800 р. (0,14%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3300 р. (0,50%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 37,5999 р. (1,37%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 165,1100 р. (2,50%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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