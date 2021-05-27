ПСБ: Сегодня финансовую отчетность по МСФО представил ЛУКОЙЛ

Результаты 1 кв. оказались лучше консенсуса. Компания нарастила ключевые финпоказатели, заметно улучшила рентабельность, несмотря на снижение добычи нефти и ЖУВ и уменьшения объемов продаж на мировом рынке. Основной поддержкой стал рост цен на нефть и нефтепродукты, а также девальвация рубля. ЛУКОЙЛ остается одним из наших фаворитов в секторе как компания с понятной стратегией развития, очень низкой долговой нагрузкой и привлекательная по сравнительным мультипликаторам. Наша рекомендация – 6963 руб./акцию.

ЛУКОЙЛ отчитался за 1 кв. 2021 г. с результатами лучше ожиданий рынка. При этом отметим, что с операционной точки зрения компания под влиянием все еще низкого мирового спроса на энергоносители из-за эпидемии коронавируса и в условиях необходимости участвовать в программе ОПЕК+ снизила как объемы добычи нефти и ЖУВ на 12% г/г, так и объемы реализации нефти на мировом рынке на 18% г/г. Основную поддержку финрезультатам оказал рост цен на нефть и нефтепродукты как в долларах, так и в рублях, а также валютный фактор (девальвация рубля).

Так, выручка ЛУКОЙЛа в 1 кв. 2021 г. выросла на 13% г/г – до 1,87 трлн руб., благодаря росту цен на нефть и девальвации рубля, но при этом негативный эффект на результат оказало снижение объемов добычи и переработки, а также трейдинга.

EBITDA выросла вслед за выручкой – в 2 раза – до 314 млрд руб. Помимо ценового и валютного факторов отметим положительное влияние, которое оказали на рост EBITDA временный лаг по экспортной пошлине и НДПИ (1,18 долл./барр. против отрицательного значения в примерно 2 долл./барр. в 1 кв. 2020 г.), а также демпфирующий фактор (в 1 кв. 2021 г. стал положительным, в результате чего ЛУКОЙЛ получил вычет в размере 7,9 млрд руб. против 12,5 млрд руб., уплаченных в бюджет год назад). Рентабельность EBITDA подскочила до 17% с 9% в 1 кв. 2020 г., что мы считаем достаточно хорошим результатом.

Вместо убытка, зафиксированного в 1 кв. 2020 г., ЛУКОЙЛ в этом году получил прибыль в 157 млрд руб. Во многом в плюс сыграло заметное (1,1 млрд руб. против 14,9 млрд руб.) уменьшение потерь по курсовым разницам и отсутствие «бумажных» убытков от обесценения активов, которые наблюдались в прошлом году (более 40 млрд руб.).

Свободный денежный поток ЛУКОЙЛа в 1 кв. 2021 г. вырос почти в 3 раза – до 164 млрд руб. как вследствие роста потока от операционной деятельности, так и снижения капитальных затрат на 18% г/г – до 107 млрд руб. Это было обусловлено снижением расходов в «тяжелом» сегменте разведки и добычи (кроме Ирака) под влиянием действия соглашения ОПЕК+.

Долговая нагрузка ЛУКОЙЛа (чистый долг/EBITDA LTM) незначительно выросла – до 0,2х.

Мы высоко оцениваем результаты ЛУКОЙЛа, отмечая заметный рост рентабельности, свободного денежного потока и получение прибыли. Рост свободного денежного потока важен с точки зрения дивидендов, так как ЛУКОЙЛ платит акционерам исходя из него (с корректировками на капзатраты, уплаченные проценты, расходы на обратный выкуп акций и погашение обязательств по аренде). Так, по итогам 1 кв. скорректированный на эти статьи свободный денежный поток составил 146,4 млрд руб. Соответственно, акционеры могут рассчитывать на 211 руб./акцию, что дает доходность в 3,5%.

Рост цен на энергоносители и смягчение условий в рамках соглашения ОПЕК+ позволяют нам ожидать также сильных результатов ЛУКОЙЛа во 2 кв. 2021 г. Мы рекомендуем «покупать» бумаги компании с таргетом в 6963 руб./акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»