ИАЦ «Альпари»: Контрпродуктивность санкций по «Северному потоку-2». Не стоит безгранично доверять Байдену

Президент США Джо Байден, заявив о «контрпродуктивности» санкций против «Северного потока-2», на самом деле сказал то, о чём уже давно говорил весь мир. Упорная борьба США против почти достроенного газопровода бессмысленна, и может привести только к тому, что от США отвернутся даже самые их преданные союзники в Европе, за исключением, возможно, Украины и прибалтийских стран.

Неудивительно, что заявление Байдена прозвучало почти сразу после того, как в Белом доме анонсировали дату первой двусторонней встречи президентов США и России в Женеве. Накануне встречи Байдену обострять отношения с Россией совсем невыгодно, тем более, что в ходе переговоров с Владимиром Путиным президент США наверняка будет поднимать непростой для Соединённых Штатов вопрос о ядерной программе Ирана. Кто как не Россия сможет в этом эффективно помочь США и, возможно, уговорить иранских партнёров (а Иран – партнёр России как минимум по соглашению о Каспийском море) проявить чуть больше уступчивости по отношению к Западу в вопросе по «ядерной сделке»? Россия сможет это сделать, но захочет ли – зависит от поведения США, в том числе в вопросе об отношении к «Северному потоку-2».

Новые санкции, и особенно если бы они были введены в отношении оператора проекта – швейцарской компании Nord Stream 2 AG, мгновенно уничтожили бы даже робкие попытки администрации Белого дома договориться с Россией по важнейшему для США иранскому вопросу, не говоря уже о чуть менее значимых темах. Попросту говоря, в таких обстоятельствах Владимир Путин отказался бы встречаться с американским коллегой (да и маловероятно, что Байден остался бы для российского президента коллегой после такого вероломства).

Но, как однажды сказал по-русски один из авторитетнейших в США и в мире президент Рональд Рейган, «доверяй, но проверяй». Пока рано оценивать это заявление Байдена как какое-либо изменение курса США в адрес России и даже как вполне обоснованную капитуляцию США в их бессмысленной битве с газопроводом. Эту нелепую «войну» США уже проиграли, что хотя бы осознали здравомыслящие силы в администрации Байдена, но пока ещё не в Конгрессе, где один за другим продолжают вноситься бредовые законопроекты против «Северного потока-2».

Также не стоит безгранично доверять Байдену, который заявлял ещё в 2011 году, что не хотел бы видеть Владимира Путина на посту президента России, и сбрасывать со счетов ложь и вероломство США по отношению к нашей стране, которое они неоднократно демонстрировали. Так что не исключено, что США попытаются взять реванш, например, в ходе выборов в немецкий бундестаг, «продавив» победу проамерикански настроенной партии «зелёных», которые, например, могут запретить сертифицировать газопровод, если к тому моменту он ещё не будет сертифицирован, или ввести какой-либо мораторий на запуск газопровода в эксплуатацию.

Такой вариант развития событий в Германии очень маловероятен, даже если партия «зелёных» всё-таки победит на выборах, но, к сожалению, не нулевой. Борьба за «Северный поток-2» продолжается. Акции «Газпрома» сегодня растут на 0,63%, показывая динамику лучше индекса Московской Биржи.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»