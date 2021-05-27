ИАЦ «Альпари»: Среда для рынка акций закрывается приростом

Российский рынок акций закрывает середину недели в плюсе. Сезон дивидендных отсечек пока никак не сказывается на общерыночных настроениях: бенчмарки как росли, так и растут, покупатели просто не смотрят вниз, так как повода нет. Индекс МосБиржи поднялся к 3705 пунктам, обновив пики, и способен двигаться в коридоре 3680-3715 пунктов. Индекс РТС поднялся к 1587 пунктам и может торговаться в пределах 1560-1595 пунктов.

Акции «ВТБ» растут после фазы «боковика» на протяжении последних нескольких дней после выхода отчетности банка за январь-апрель 2021 года. Бумага поднимается к 0,0474 руб., и если сможет закрепиться над 0,0470 руб., то новой целью подъема станет 0,0485. Финансовая отчетность банка, опубликованная сегодня, показала, что чистая прибыль выросла на 182% за четыре месяца 2021 года и в 33 раза конкретно в апреле по сравнению с аналогичными периодами годом ранее. Операционная эффективность заметно улучшилась одновременно с ростом прибыльности.

Акции «НЛМК» снижаются на фоне локального ухудшения ситуации в секторе металлов. Акции остаются внутри диапазона 264-278,50 руб., но среднесрочная перспектива сохраняется положительной с возможность возвращения в область 280 руб.

В минусе бумаги и других металлургов - «Распадской», «Мечела».

Бумаги «Россетей» стабилизировались после обновления минувшим торговым днем «дна» на отметке 1,3836 руб. и восстанавливаются к 1,4023. Сейчас важно подняться выше сопротивления на 1,4200, и тогда будет открыта дорога к 1,4375.

Рублевые пары так же, как и накануне, почти не шевелятся. Доллар к вечеру среды торгуется по 73,52 руб. и может двигаться в пределах 73,30-74,50 руб. Довольно длительное время тут принципиально ничего не меняется: рубль стойко игнорирует внешние перемены настроений от плохого к хорошему и обратно, хотя это, в принципе, для него не свойственно. Евро стоит 89,97 руб. и может колебаться в рамках 89,80-90,50 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»