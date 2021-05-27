Комментарии

ПСБ: В апреле Промышленность перешла от восстановления к росту

Рост промышленного производства в апреле составил +7,2% г/г (+1,1% г/г за январь-апрель). Рост заметно превысил спад апреля 2020 года (-4,7% г/г), и лишь частично был обусловлен эффектом низкой статистической базы. В результате, выпуск промышленной продукции за апрель 2021 года оказался на 2,2% выше уровня апреля 2019 года. Это значит, что производственный сектор перешел от восстановления к росту.  

Драйверами расширения промышленного выпуска были обрабатывающая промышленность, водоснабжение и «мусорная» отрасль, а также энергетика.

Рост промышленности продолжает опережать прогноз (достигнутые уровни расширения выпуска ожидались только в мае-июне). С учетом высоковероятного быстрого восстановления в секторе услуг рост реального ВВП во 2 кв. может оказаться значительно выше прогноза (наш текущий прогноз +5,6% г/г), что потребует улучшения макроэкономических ожиданий по итогам года. Быстрое восстановление рынка трудя является дополнительным тому подтверждением.

Сильный рост в промышленности на фоне пиковых значений производственной инфляции сохраняет актуальность опасений Банка России относительно перегрева экономики. Вероятность дальнейшего повышении ключевой ставки на июньском заседании остается доминирующей.

ПАО "Промсвязьбанк"


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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