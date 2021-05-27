НРА повысило некредитный рейтинг ООО «РСХБ Управление Активами» до уровня «AAА|ru.am|», прогноз «Стабильный»

Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) повысило некредитный рейтинг надежности и качества услуг ООО «РСХБ Управление Активами» до уровня «AAА|ru.am|» прогноз стабильный.

Повышение уровня некредитного рейтинга надежности и качества услуг обусловлено в первую очередь положительной динамикой активов под управлением ООО «РСХБ Управление Активами» и ростом числа розничных клиентов. Также было положительно оценено завершение разработки собственного мобильного приложения, обновление Интернет-сайта, что значительно улучшило качество представляемых услуг компании. На повышение рейтинга повлияло наличие биржевых фондов в линейке, которые строятся на индексах Вектора устойчивого развития (ESG), разработанных РСПП и Московской Биржей.

ООО «РСХБ Управление Активами» обладает высоким качеством корпоративного управления, а также профессиональным управленческим и кадровым составом. По итогам 2020 года компания продемонстрировала положительную динамику активов под управлением (+37% год к году).

«Повышение рейтинга − очень значимый момент для компании и отражает правильную стратегию развития. Мы делаем все, чтобы соответствовать высокой рейтинговой оценке и предоставлять максимально комфортные условия для инвестирования наших клиентов», – подчеркнул генеральный директор ООО «РСХБ Управление Активами» Роман Серов.