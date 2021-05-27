«Открытие»: Рубль под давлением конвертации дивидендов

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям, эксперт «Открытие Research»

Отечественный рынок капитализируется на ожиданиях геополитической разрядки

К 15:15 мск индекс МосБиржи – 3706,83 п. (+0,54%), а РТС – 1585,52 п. (+0,31%). В первой половине дня рынок торговался в плюсе. Индекс МосБиржи достигал в моменте 3717,33 п. Российские активы следуют в рамках глобального снижения беспокойства по поводу инфляционных рисков и возможного ужесточения денежной политики ведущими регуляторами. Также положительную роль играет запланированная встреча лидеров РФ и США в середине июня. Как минимум, в среднесрочной перспективе можно не ждать каких-либо значимых ограничительных мер.

Сектор финансов (+1,7%) наиболее чувствительно реагирует на перспективы смягчения геополитических рисков, поскольку ранее постоянно находился под страхом отключения РФ от SWIFT. Однако самый сильный рост был в секторе химии и нефтехимии (+2,5%).

Чистая прибыль ВТБ по итогам 4-х месяцев и апреля составила 114,6 млрд рублей и 29,5 млрд рублей соответственно. Рост по сравнению с показателями прошлого года на 182% и в 33 раза. Рост совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 3,4% до 13,6 трлн рублей. При сохранении текущей динамики можно рассчитывать, что прибыль по итогам года способна превысить 300 млрд рублей. Акции банка дорожали почти на 5%.

Совет директоров «Детского мира» рекомендовал направить всю прибыль за IV квартал в размере 4,5 млрд рублей на выплату финальных дивидендов за 2020 год, или 6,07 рублей на акцию. Дата дивидендной отсечки рекомендована на 11 июля. Акции розничной сети детских товаров повышались на 0,4%.

«Аэрофлот» сообщает, что в апреле перевёз 3 млн пассажиров. Это в 14,3 раза выше показателя за аналогичный период год назад, но на 34,5% меньше, чем в 2019 году. Ситуация на внутренних линиях заметно лучше. Объём перевозок составил 2,6 млн пассажиров, что в 12,9 раза больше, чем год назад, и на 3,6% больше, чем в 2019 году. Акции авиакомпании теряли около 0,9%. Однако отметим постепенное восстановление объёмов перевозок. Более слабые результаты на внешних авиалиниях частично компенсируются более высокими ценами на билеты.

«ЛУКОЙЛ» отчитался о прибыли по МСФО за I квартал в размере 157,4 млрд рублей по сравнению с убытком годом ранее. EBITDA увеличился на 65,8% до 314,4 млрд рублей. Свободный денежный поток увеличился в три раза до 163,6 млрд рублей.

Рубль под давлением конвертации дивидендов

Рубль в утренние часы укреплялся в моменте до 73,26 за доллар, но днём находился под давлением. Частично в этом может быть виновата конвертация дивидендов Сбербанка и «НОВАТЭКа». Объём возможной конвертации оценивают в размере около $2,5-$3 млрд. В остальном, рубль получает поддержку налогового периода, позитивного внешнего фона и столь же позитивных ожиданий относительно встречи президентов РФ и США.

К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5040 рублей.

Ставки MosPrime выросли на день до 5,08%, но остались на уровне предыдущего дня 5,12% на неделю и 5,31% на месяц.

На первом аукционе ОФЗ Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26233 с погашением 18 июля 2035 года в объёме 10,009 млрд рублей по номиналу при спросе 32,708 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 7,27%. Результаты вполне удовлетворительные, поскольку был выбран весь предложенный объём, а спрос в три раза превысил предложение.

В области макроэкономики также всё неплохо. Всемирный Банк ожидает роста ВВП РФ в текущем году на 3,2% по базовому сценарию. Ранее прогнозировался рост на 2,9%.

На Forex доллар избавился от утренней слабости. DXY повышался на 0,15% и торговался под отметкой 89,80 пункта. Свои достижения доллар проявил против евро, а вот против AUD и NZD продолжал терять 0,25% и 1,0% соответственно.

По состоянию на 15:15 мск:

DXY – 89,83 (+0,22%),

USD-RUB – 73,66 (+0,21%),

EUR-RUB – 90,07 (+0,04%),

EUR-USD - $1,223 (-0,17%),

GBP-USD - $1,416 (+0,12%),

USD-JPY – 108,88 (+0,12%).

Число сторонников агрессивной скупки бондов в ЕЦБ растёт

Европейские индексы ушли в минус к середине сессии. Основные потери наблюдались в банковском секторе, который отреагировал на перспективы более длительного сохранения низких ставок в еврозоне.

Член совета управляющих ЕЦБ Фабио Панетта заявил, что ЕЦБ не должен снижать темпы покупки активов со следующего месяца. «Условия, которые мы наблюдаем сегодня, не оправдывают снижения темпов покупок, и обсуждение поэтапного отказа от PEPP (экстренной программы скупки активов) все ещё явно преждевременно», – подчеркнул он в интервью издания Nikkei. По его словам, преждевременный отказ от поддержки может задушить восстановление.

Акции Marks & Spencer дорожали более чем на 4%. Менеджмент розничной сети отмечает существенное улучшение продаж на фоне выхода Великобритании из ограничений пандемии.

По ситуации на 15:15 мск:

FTSE 100 - 7000,41 п. (-0,42%),

DAX - 15416,01 п. (-0,32%),

CAC 40 - 6377,17 п. (-0,20%).

Иран запрещает майнинг криптовалют на четыре месяца

Руководства Ирана запретило на четыре месяца майнинг криптовалют. Об этом сообщил президент республики Хассан Рухани. Запрет вступает в силу немедленно и продлится до 22 сентября. Решение принято из-за дефицита электроэнергии в жаркий период года. Иран отвечает почти за 4,5% глобального майнинга Bitcoin.

Вице-премьер РФ Александр Новак полагает, что текущий дефицит предложения нефти в мире составляет около 1 млн бар. в день. Он также заявил, что в ОПЕК+ постоянно держат в уме возможное снятие санкций с Ирана, что потребует аккуратного подсчёта баланса.

Цены на нефть оставались относительно стабильными к середине европейских торгов. Всплеск волатильности можно ожидать по факту выхода отчёта Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Накануне API сообщило, что на неделе до 21 мая коммерческие запасы нефти в США 0,44 млн бар. Запасы бензина упали на 2,0 млн бар., а дистиллятов упали на 5,1 млн бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут сокращения запасов нефти на 2,2 млн бар., а также падение запасов бензина на 0,7 млн бар. и дистиллятов на 1,6 млн бар.

По состоянию на 15:15 мск:

Brent - $68,17 (-0,47%),

WTI - $65,71 (-0,54%),

Золото - $1907 (+0,47%),

Медь - $9984,77 (+0,50%),

Никель - $17190 (+0,88%).

Вопрос инфляции остаётся основным беспокойством рынка США

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,2% в Dow Jones до 0,45% в NASDAQ. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США вновь снизилась до 1,56%. Поводом для беспокойства остаётся инфляция. Поэтому до пятницы, когда будут опубликованы цены личного потребления, рынок может проявлять осторожность. ФРС предпочитает индексы PCE в качестве главного индикатора инфляции. Однако прогнозы говорят, что базовый PCE может ускорить рост до 3,0% в апреле.

Сеть одежды и обуви Urban Outfitters отчиталась о росте сравнимых продаж на 51%, а также превзошла ожидания Wall Street по выручке и прибыли. Снятие ограничений пандемии постепенно возвращает покупателей в традиционные торговые точки.

Строитель дорогих домов Toll Brothers смог отчитаться лучше ожиданий благодаря низким ипотечным ставкам.

АО «Открытие Брокер»