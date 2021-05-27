ИАЦ «Альпари»: Рубль в ожидании новых факторов для укрепления

В среду, 26 мая, по итогам торгов рубль подорожал к евро и британскому фунту. Пара евро/рубль снизилась на 0,44%, до 89,64 руб., фунт/рубль — на 0,17%, до 103,81. руб. Против доллара он показал небольшие изменения, подешевев на 1 копейку, до 73,51 руб.

Поддержку нацвалюте продолжают оказывать дорогая нефть, а также предстоящая встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена 16 июня в Женеве.

Пик налоговых платежей в России пройден, поэтому рубль будет сейчас чувствительнее к снижению цен на нефть. В четверг, 27 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $68,37 за баррель. В конце недели ожидается повышение волатильности из-за выхода важной статистики и длинных выходных в США.

Сегодня также в США выйдут данные по ВВП США за первый квартал (вторая оценка). В пятницу Штаты представят отчёт по инфляции, за которым внимательно следит Федеральная резервная система США. 31 мая в США отмечается День памяти. Статистика окажет влияние на доллар и доходность казначейских облигаций, а они на рубль.

Торги на Мосбирже открылись ростом по доллару. Пара доллар/рубль повысилась до 73,57 руб. Сопротивлением выступает уровень 73,90 руб. С технической точки зрения он является ключевым перед выходными. Если покупатели пройдут его сегодня, то в моменте доллар скорректируется до 74,60 руб. общий же настрой по рублю положительный и цели остаются на уровнях 72,65 и 73,00 руб.

Фондовый рынок

Российские индексы и индекс S&P500 закрылись в плюсе в среду. Этому способствовало снижение геополитических рисков для нашего рынка, а также умеренного роста цен на нефть. Индекс Мосбиржи повысился на 0,66%, до 3711,05 пункта, индекс РТС – на 0,63%, до 1590,58 пункта. В четверг нефть и фьючерсы на индексы торгуются в минусе. На сегодня в рамках коррекции по индексу МосБиржи ожидается снижение до 3677 пунктов, индекс РТС – до 1580 пунктов.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»