ПСБ: Рубль остается в средине коридора 73,0 – 74,0 за доллар

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Основная часть налогов выплачена, а российская валюта не сдает позиции. Вчера рубль торговался в диапазоне 73,3 – 73,7 за доллар. Закрытие торгов прошло на отметке 73,51 (+1 копейка ко вторнику). Поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть. Текущий уровень котировок Brent около 68 - 69 долл за баррель на 7% превышает средний уровень 2019 г. Продолжающийся приток дешевой долларовой ликвидности на глобальный рынок и восстановление мировой экономики стимулируют рост цен сырьевых товар и спрос на валюты развивающихся стран. Вчера индекс EMCI, включающий валюты 26 развивающихся стран, прибавил 0,2% и обновил исторический максимум в 1 746 пунктов.

Сегодня с утра рубль мало меняется и по итогам дня, по нашим ожиданиям, останется в диапазоне 73,0 – 74,0 за доллар.

По итогам торгов в среду кривая доходности ОФЗ снизилась на 1-2 б.п. Аукционы Минфина РФ по размещению нового госдолга продемонстрировали возвращение интереса покупателей к длинным ОФЗ. Ведомство разместило 10-летние ОФЗ 26235 в запланированном объеме 30 млрд руб. при спросе 89,5 млрд руб. Доходность по цене отсечения 7,23% предполагала премию минимальные 2 б.п. к закрытию вторника. Размещение 14-летних ОФЗ 26233 прошло на 10 млрд руб. при спросе 32,7 млрд руб. с доходностью 7,27%, что не предполагало премии. Неудовлетворенный на аукционах спрос, мы полагаем, транслировался в активизацию покупок на вторичном рынке.

На наш взгляд, рынок ОФЗ достиг равновесия и в ближайшие дни цены рублевых облигаций останутся около достигнутых уровней.

ПАО "Промсвязьбанк"