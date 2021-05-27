Комментарии «Открытие»: Отечественный рынок продолжает отыгрывать перспективы прямых переговоров с США Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, аналитик «Открытие Research» Ожидания на старт дня Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно, фьючерсы на европейские индексы указывали на нейтральный старт.

Индекс доллара незначительно растёт, но высокой волатильности в валютных парах нет.

Нефть в минусе на ожиданиях прогресса переговоров по ядерной сделке с Ираном. Промышленные металлы торгуются разнонаправленно.

Ожидаем, что российский рынок будет консолидироваться в начале дня. Рубль способен возобновить укрепление на фоне налогового периода и перспектив саммита РФ и США. События предстоящего дня В Европе индекс потребительского климата Германии поднялся до -7,0 п. с -8,6 п., но не дотянул до прогнозных -5,2 п.

В США в 15:30 мск традиционная недельная статистика по первичным обращениям, а также заказы на товары длительного пользования за апрель (ожидается рост на 0,7% за апрель по сравнению с мартом). Выйдет пересмотренная оценка ВВП США за I квартал.

В 17:00 мск стоит обратить внимание на индекс незавершённых продаж жилья в США, который является одним из индикаторов экономической мобильности граждан.

В России отчётность по МСФО предоставят «Полюс» и «Русгидро». Polymetal проведёт день инвестора. Отечественный рынок продолжает отыгрывать перспективы прямых переговоров с США В течение дня отечественный рынок удерживался в плюсе. Был установлен исторический максимум на отметке 3717,33 п. по индексу МосБиржи. В глобальном плане многие индексы торгуются на рекордных значениях, или около таковых. Не отстаёт и российский рынок, хотя на фоне собственных специфических факторов. Внешний фон был позитивный, но главным стало официальное подтверждение того, что президенты РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. Соответственно, рынок не ждёт каких-либо вызывающих рестрикций до этой даты, да и переговоры могут снять напряжённость в отношениях на среднесрочную перспективу. По итогам торгов 26 мая индекс МосБиржи 3711,05 п. (+0,66%), а РТС 1590,58 п. (+0,63%).

8 отраслевых индексов выросли и два упали. Сектор финансов показал самый сильный рост (+2,42%), а транспортный оказался аутсайдером (-0,57%).

Оптимизм в финансовом секторе связан, как со снижением рисков ограничительных мер, включая отключение от SWIFT, так и корпоративных событий.

Чистая прибыль ВТБ (+4,68%) по итогам 4-х месяцев и апреля составила 114,6 млрд рублей и 29,5 млрд рублей соответственно. Рост по сравнению с показателями прошлого года на 182% и в 33 раза. Рост совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 3,4% до 13,6 трлн рублей. При сохранении текущей динамики можно рассчитывать, что прибыль по итогам года способна превысить 300 млрд рублей.

«ЛУКОЙЛ» (+1,75%) отчитался о прибыли по МСФО за I квартал в размере 157,4 млрд рублей по сравнению с убытком годом ранее. EBITDA увеличился на 65,8% до 314,4 млрд рублей. Свободный денежный поток увеличился в три раза до 163,6 млрд рублей. По мнению главного аналитика по российскому рынку «Открытие Брокер» Алексея Павлова, при сохранении схожей динамики финансовых показателей в течение года инвесторы вправе рассчитывать на рекордные дивидендные выплаты.

Совет директоров «Ростелекома» (+0,58%) рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить дивиденды за 2020 год 5 рублей на обыкновенную и привилегированную акции. Таким образом, на дивиденды может быть направлено 17,5 млрд рублей (77% от свободного денежного потока за 2020 год). Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов — 12 июля 2021 года.

Совет директоров «Детского мира» (+0,79%) рекомендует дивиденды за 2020 г. в размере 6,07 руб. на акцию. Общий объем выплат может составить 4,49 млрд руб. Реестр для дивидендов будет закрыт по состоянию на 11 июля. Конвертация дивидендов нерезидентами мешает рублю укрепляться Рубль не смог сколь-либо существенно укрепить свои позиции против доллара США, но и не стал реагировать на его вечернее укрепление на Forex. Безусловно, фактор официального объявления о встрече глав РФ и США в Женеве 16 июня поддерживает курс национальной валюты. Однако на текущей неделе укреплению мешает конвертация нерезидентами дивидендов таких компаний, как Сбербанк и «НОВАТЭК». В целом, объём средств на конвертацию на рынке оценивают около $2,5-$3,0 млрд. Стоит напомнить о сильной зоне сопротивления 73,0-73,5, прохождение которой открывает путь к более крепкому рублю. Однако преодоление её кажется не самой простой задачей.

Аукционы ОФЗ стоит признать вполне успешными. Спрос превышал предложение почти в три раза. На первом аукционе ОФЗ Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26233 с погашением 18 июля 2035 года в объёме 10,009 млрд рублей по номиналу при спросе 32,708 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 7,27%. На втором аукционе были размещены ОФЗ-ПД 26235 с погашением 12 марта 2031 года в объёме 30 млрд рублей по номиналу. Спрос составил 89,487 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 7,22%.

В области макроэкономики всё неплохо. Всемирный Банк ожидает роста ВВП РФ в текущем году на 3,2% по базовому сценарию. Ранее прогнозировался рост на 2,9%. По состоянию на 23:50 мск: DXY – 90,05 (+0,46%),

USD-RUB – 73,51 (+0,01%),

EUR-RUB – 89,64 (-0,44%),

EUR-USD - $1,219 (-0,47%),

GBP-USD - $1,412 (-0,19%),

USD-JPY – 109,13 (+0,35%). Индекс Dow Jones отметил 125-ый день рождения Американские торги проходили с довольно высокой волатильностью, но индексы смогли закрыть день в плюсе. Dow Jones отметил свой 125-ый день рождения. Основной покупательский спрос был в акциях, связанных с восстановлением нормального функционирования экономики. В частности, повысились акции операторов круизов, которые намерены восстановить свои маршруты в июне-июле. В акциях фармацевтов распродажи. Например, бумаги Walgreens Boots Alliance потеряли 4,02%. Amazon.com (+0,19%) планирует запустить аптечную сеть, или интегрировать продажу медикаментов через продовольственные магазины. В целом, компания уже занимается продажами фармацевтической продукции, но материал Business Insider говорит о бизнесе национального масштаба.

Ford motor (+8,55%) планирует увеличить инвестиции в производство электромобилей до $30 млрд к 2025 году, а также получать до 40% выручки от продажи электромобилей к 2030 году.

3 сектора снизились, 1 без изменений и 7 выросли. Самый сильный рост в энергетике (+0,93%), а самое сильное падение в здравоохранении (-0,56%). По итогам торгов: DOW JONES - 34323,05 п. (+0,03%),

NASDAQ - 13738,00 п. (+0,59%),

S&P 500 - 4195,99 п. (+0,19%). Япония продлевает карантинные меры Рынок в Индии консолидировался. Падение в финансовом секторе компенсировалось ростом акций информационных технологий. Однако более важным для инвесторов является статистика по COVID-19. За минувшие сутки было зарегистрировано 211 тыс. новых случаев, что немного выше 196 тыс. в начале недели. Тем не менее это почти вдвое меньше рекордных 414 тыс. в начале мая.

Китайские индексы повышались на ожиданиях, что более слабая статистика заставит власти быть более осторожными в вопросе сокращения стимулов. Прибыль китайских предприятий в апреле выросла на 57% в годовом выражении по сравнению с 92,3% в марте. Однако стоит помнить, что статистика базируется на крайне низкой базе прошлого года. Потенциальной проблемой для КНР и китайского рынка может стать новость о том, что президент США Джо Байден потребовал от разведывательных служб усилить работу по поиску источника происхождения COVID-19. Как известно, в США довольно часто указывают на Китай в качестве создателя вируса.

На японском рынке преобладали распродажи, хотя можно было ожидать иной динамики на фоне ослабления иены до 109,15 за доллар. Власти Токио заявляют о том, что карантинные меры, которые изначально предполагались до конца мая, будут продлены ещё на месяц. Самыми слабыми были секторы морских перевозок и производства стали, а вот акции авиакомпаний оказались самыми востребованными. По состоянию на 8:35 мск: NIKKEI 225 - 28499,51 п. (-0,50%),

Hang Seng - 29057,97 п. (-0,37%),

Shanghai Composite - 3600,03 п. (+0,19%). ОПЕК+ может начать корректировать будущие производственные планы Нефть остаётся под давлением ожиданий возвращения иранской нефти на фоне прогресса переговоров по ядерной сделке. В частности, 1 июня участники соглашения ОПЕК+ вновь соберутся для обсуждения производственных планов. В основном, на рынке предполагают возможную корректировку повышения производства с учётом потенциального иранского экспорта. В Citigroup полагают, что планы на июнь не будут меняться, а вот июльское увеличение производства ещё на 150 тыс. бар. может быть под вопросом. В J.P.Morgan также полагают, что планы повышения добычи ОПЕК+ до июля меняться не будут, но в дальнейшем участники соглашения будут координировать свои действия в соответствии с динамикой восстановления спроса.

Добыча в США на прошлой неделе оставалась на уровне 11,0 млн бар. в Сутки. Минэнерго сообщило, что на неделе до 21 мая коммерческие запасы нефти в США сократились на 1,7 млн бар. до 484,3 млн бар., что на 2% ниже среднего показателя за пять лет. Запасы бензина упали на 1,7 млн бар и теперь на 3% ниже среднего за пять лет. Запасы дистиллятов упали на 3,0 млн бар. и теперь на 8% ниже среднего показателя за пять лет. Средние показатели поставок за четыре недели составили: 19,1 млн бар. общих поставок в сутки, или +18,1% за год; 9,1 млн бар. моторного топлива в сутки, или +29,4% за год; а также 4,2 млн бар. дистиллятов в сутки, или +19,7% за год. Поставки авиационного топлива выросли за год на 109,7%. По состоянию на 8:55 мск: Brent - $68,48 (-0,36%),

WTI - $65,98 (-0,35%),

Золото - $1901 (-0,01%),

Медь - $10016,74 (+0,31%),

Никель - $17235 (-0,31%). info4

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ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

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