ПСБ: Учитывая некоторое ухудшение внешнего фона, в первой половине торгов ожидаем попыток отката индекса МосБиржи ниже 3700 пунктов

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Ко второй половине недели оптимистичные настроения на мировых рынках несколько ослабли, спрос на активы развивающихся стран сохраняется. В среду индекс развивающихся рынков MSCI EM смог прибавить еще 0,5% и отыграть просадку середины мая. А вот индекс MSCI World, отражающий динамику фондовых рынков развитых стран, оказался в «плюсе» лишь на 0,1%, не найдя поводов для обновления исторических максимумов на фоне безыдейных торгов в США. Основные американские фондовые индексы смогли прибавить 0,2%- 0,6% при поддержке точечного спроса на hi-tech и восстановление акций нефтегазового сектора. Ослабление оптимизма на рынках мы связываем со стабилизацией долларовых ставок (доходность 10-летних казначейских облигаций вчера удержалась выше 1,55%) на фоне, пусть и осторожных, намеков представителей ФРС о склонности начать в будущем обсуждение сроков сворачивания части программ выкупа активов, а также насыщенностью концовки этой недели важной статистикой по США. Так, сегодня стоит обратить внимание на данные по заказам на товары длительного пользования за апрель, вторая оценка ВВП страны за 1 квартал и недельные данные по числу первичных обращений за пособиями по безработице. А завтра выходят данные по динамике доходов и расходов американцев, - согласно консенсусу Refinitiv, от первых ждут заметного спада, от вторых – ощутимого торможения.

Ожидания статданных и достигнутые рынками уровни способствуют занятию инвесторами более консервативных позиций, лишая мировые рынки импульса к росту. Поэтому сегодня утром азиатские рынки и фьючесры на европейские индексы не демонстрируют сильных отклонений от уровней закрытия предыдущего дня, слабо «минусуют» фьючерсы на индексы США, умеренно откатываются нефтяные котировки. Мы полагаем, что консолидационные настроения на мировых рынках в течение большей части четверга могут сохраняться. Однако, если экономические новости не преподнесут сильного негативного сюрприза, настроения вполне могут и улучшиться.

В среду индекс МосБиржи (+0,7%) продолжил расти, выйдя выше Круглой» отметки в 3700 пунктов и протестировав исторические максимумы. Способствовали росту рынка сохранение неплохой конъюнктуры рынка нефти и сохранение спроса на активы развивающихся стран, а также корпоративные новости. Так, хорошая финотчетность помогла акциям ЛУКОЙЛа (+1,8%) и ВТБ (+4,7%) выйти в лидеры роста среди «голубых фишек». А наиболее бурный рост показали бумаги TCS Group (+6%), обновив исторический максимум на фоне преставления весьма агрессивной стратегии. Сегодня, учитывая некоторое ухудшение внешнего фона, в первой половине дня ожидаем попыток индекса МосБиржи вернуться ниже отметки 3700 пунктов. Однако надеемся, к концу торгов настроения на рынке улучшатся – мы пока не видим явных причин для заметного усиления коррекционных настроений на рынках и позитивно смотрим на ближайшие перспективы российского рынка. Из значимых внутренних событий четверга – финотчетности Полюс и Русгидро.

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